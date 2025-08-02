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Microsoft назвала 40 професій, що постраждають через розвиток ШІ

02.08.2025 10:00
Микола Деркач

Аналітики Microsoft визначили 40 професій, що найбільше ризикують постраждати від впровадження штучного інтелекту (ШІ)

Microsoft назвала 40 професій, що постраждають через розвиток ШІ

Фото: chatgpt.com

Команда Microsoft за основу взяла показник «AI applicability score» (оцінка застосовності ШІ), щоб визначити, наскільки легко штучний інтелект може виконувати завдання у різних ролях. У компанії визнають: ШІ не замінить людей повністю, проте суттєво змінить спосіб їхньої роботи.

Дослідник Microsoft Кіран Томлінсон пояснив, що метою було зрозуміти, як ШІ може допомогти у виконанні різних задач:

«Наше дослідження показує, що ШІ підтримує багато завдань, особливо пов’язаних із дослідженнями, письмом і комунікацією».

Найбільше під загрозою — професії, пов’язані з письмом, редагуванням, обслуговуванням клієнтів та аналізом даних. Серед них — письменники, редактори, перекладачі, фахівці з PR і журналісти. За повідомленнями ЗМІ, сама Microsoft на початку року скоротила тисячі співробітників саме через часткове використання ШІ.

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Натомість менш вразливими є професії, які вимагають фізичної роботи чи особистої присутності людини. До них належать сантехніки, покрівельники, медсестри, масажисти та флеботомісти. Ці сфери вважаються безпечними принаймні наразі, адже ШІ не здатен виконувати фізичні дії чи ухвалювати миттєві людські рішення.

Дослідження також порушує важливі питання про те, як суспільство та уряди реагуватимуть на зміни, які приносить штучний інтелект. Одні експерти вважають, що ШІ може допомогти у вирішенні глобальних проблем, тоді як інші застерігають від ризиків безробіття, нерівності та соціальної нестабільності.

Професії, що можуть найбільше постраждати через впровадження ШІ:

  • перекладачі та інтерпретатори;
  • історики;
  • стюардеси та стюарди;
  • торгові представники у сфері послуг;
  • письменники та автори;
  • представники служби підтримки клієнтів;
  • програмісти верстатів з ЧПК (комп’ютеризована система керування);
  • телефонні оператори;
  • касири з продажу квитків та службовці туристичних агенцій;
  • ведучі та радіо-DJ;
  • клерки-брокери;
  • викладачі з фермерського та домашнього господарства;
  • телемаркетологи;
  • консьєржі;
  • політологи;
  • аналітики новин;
  • репортери;
  • журналісти;
  • математики;
  • технічні письменники;
  • коректори;
  • хостес;
  • редактори;
  • викладачі бізнесу у вишах;
  • фахівці з PR;
  • демонстратори та промоутери продукції;
  • агенти з реклами;
  • службовці з відкриття нових рахунків;
  • фахівці зі збору статистичних даних;
  • клерки з прокату та обслуговування;
  • фахівці з аналізу даних;
  • персональні фінансові консультанти;
  • архіваріуси;
  • викладачі економіки у вишах;
  • веброзробники;
  • аналітики з управління;
  • географи;
  • моделі;
  • аналітики ринку;
  • диспетчери екстрених служб;
  • оператори телефонних станцій;
  • викладачі бібліотекознавства у вишах.

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Рубрики: MicrosoftАналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніШтучний інтелект
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