На видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування: навіщо це потрібно

Представники Marathon Digital заявили, що мають намір ставити спеціальну мітку на кожен видобутий блок першої криптовалюти

Marathon Digital Holdings, провідна американська компанія з видобутку біткоїнів, оголосила, що всі блоки BTC, видобуті в Америці, відтепер матимуть позначку «Made in USA». Компанія заявила:

«MARA — це команда США, про що ми з гордістю заявляємо на кожному видобутому нами блоці Біткоїна».

JUST IN: Marathon announces its now stamping each #Bitcoin block it mines with “Made in USA” 🇺🇸 pic.twitter.com/4ZbvChxdVY — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 12, 2024

Фред Тіль, генеральний директор Marathon Digital, підкреслив це зобов’язання, заявивши:

«Ми є єдиною великою майнерською компанією, яка може це зробити, тому що ми керуємо власним пулом і гарантуємо, що всі блоки, видобуті MARA Pool, зроблені в США».

Ця ініціатива збігається з коментарями, зробленими раніше цього літа кандидатом у президенти Дональдом Трампом, який висловив бажання, щоб «весь Біткоїн, що залишився, був добутий у США», оскільки Трамп вважає, що збільшення видобутку Біткоїна в країні сприятиме досягненню мети Америки — стати енергетично домінуючою державою.

Він також підтвердив свою підтримку вітчизняного майнінгу біткоїнів на конференції Bitcoin 2024 в Нешвіллі, пообіцявши забезпечити американських майнерів електроенергією, необхідною для видобутку більшої кількості біткоїнів у США.

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За матеріалами nasdaq.com