На видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування: навіщо це потрібно

Представники Marathon Digital заявили, що мають намір ставити спеціальну мітку на кожен видобутий блок першої криптовалюти

Marathon Digital Holdings, провідна американська компанія з видобутку біткоїнів, оголосила, що всі блоки BTC, видобуті в Америці, відтепер матимуть позначку «Made in USA». Компанія заявила:

JUST IN: Marathon announces its now stamping each #Bitcoin block it mines with “Made in USA” 🇺🇸 pic.twitter.com/4ZbvChxdVY

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 12, 2024