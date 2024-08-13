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На видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування: навіщо це потрібно

13.08.2024 15:40
Олеся Крамаренко
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Представники Marathon Digital заявили, що мають намір ставити спеціальну мітку на кожен видобутий блок першої криптовалюти

На видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування: навіщо це потрібно

Фото: pixabay.com, pngwing.com

Marathon Digital Holdings, провідна американська компанія з видобутку біткоїнів, оголосила, що всі блоки BTC, видобуті в Америці, відтепер матимуть позначку «Made in USA». Компанія заявила:

«MARA — це команда США, про що ми з гордістю заявляємо на кожному видобутому нами блоці Біткоїна».

Фред Тіль, генеральний директор Marathon Digital, підкреслив це зобов’язання, заявивши:

«Ми є єдиною великою майнерською компанією, яка може це зробити, тому що ми керуємо власним пулом і гарантуємо, що всі блоки, видобуті MARA Pool, зроблені в США».

Ця ініціатива збігається з коментарями, зробленими раніше цього літа кандидатом у президенти Дональдом Трампом, який висловив бажання, щоб «весь Біткоїн, що залишився, був добутий у США», оскільки Трамп вважає, що збільшення видобутку Біткоїна в країні сприятиме досягненню мети Америки — стати енергетично домінуючою державою.

Він також підтвердив свою підтримку вітчизняного майнінгу біткоїнів на конференції Bitcoin 2024 в Нешвіллі, пообіцявши забезпечити американських майнерів електроенергією, необхідною для видобутку більшої кількості біткоїнів у США.

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За матеріалами nasdaq.com

Рубрики: BitcoinBlockchainКриптовалютиСвітНовини
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