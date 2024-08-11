Чи може Біткоїн захистити ринки від краху — пояснення експерта

Лівансько-американський фінансовий експерт Насім Ніколас Талеб (Nassim Nicholas Taleb) заявив, що Біткоїн (BTC) — поганий інструмент захисту ринків від обвалу, підкресливши його спекулятивну природу та нестабільність цін

Так, фінансист публічно заперечив погляди інших аналітиків на монету як на інструмент хеджування та зберігання вартості.

Обмеження Біткоїна як засобу захисту ринків від обвалу

Під час палких дебатів на CBNC Squawk Box Талеб розкрив роль Біткоїна в сучасних фінансах, підкресливши, що його розрекламована роль в якості хеджування від інфляції або ринкового краху була перебільшена. Відомий своєю критикою BTC і загальною неприязню до криптоіндустрії, Талеб стверджує, що провідна монета — надзвичайно спекулятивний і волатильний актив.

Він зазначив, що спекулятивна природа криптовалюти підриває її потенціал бути надійним сховищем вартості в періоди економічних потрясінь. Талеб обґрунтовує свою критику нещодавнім падінням Bitcoin, коли його ціна впала більш ніж на 20%.

Фінансовий оглядач зазначив, що масивний спадний тренд криптовалюти «ще раз доводить, що вона не є хеджуванням від танення активів». Раніше в липні ринок біткоїнів зазнав масштабної ліквідації, спричиненої планами розподілу BTC на біржі Mt. Gox та розпродажами, здійсненими німецьким урядом.

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Наразі криптовалюта пережила значне зниження ціни після падіння фондових ринків та негативного впливу регуляторного тиску і макроекономічних чинників. На момент написання цієї статті, 8 серпня, за даними CoinMarketCap, BTC торгувався на рівні $57 333, що означає зниження на 13,09% за останні сім днів.

Говорячи про нещодавнє падіння топ-монети, Талеб порівняв криптовалюту-піонера із золотом. Фінансист припустив, що дорогоцінний метал — кращий засіб збереження вартості порівняно з Біткоїном. Він проілюстрував це, зазначивши, що шматок золотого ланцюжка, залишений на землі на 10 000 років, все одно збереже свою внутрішню цінність, що підкреслює стабільність у часі.

З іншого боку, BTC, як цифровій валюті, бракує відчутних і відносно стабільних характеристик золота. Талеб стверджує, що цей цифровий актив не є справжньою валютою, підкреслюючи, що криптовалюті бракує фундаментальних атрибутів, які роблять золото резервом вартості.

BTC відкинули як «божевільний актив»

Підкреслюючи обмеження Біткоїна як засобу хеджування від обвалу ринку, Талеб критикує фундаментальну природу крипти як цифрової валюти. Автор фінансової статті назвав криптовалюту «божевільним активом», підкресливши, що «божевільні люди» підвищують її ціну.

Він також заявив, що BTC подібний до дорогої нерухомості на Манхеттені, яка використовується для залучення фондового ринку. Хоча він визнав, що інвестував у криптовалюту, фінансовий оглядач також стверджував, що Біткоїн «марний». Талеб також пояснив, що в економічній системі не корисно мати актив, ціна якого зростає з $10 до $60 000, коли очікується цінова стабільність.

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За матеріалами bitcoinist.com.