Біткоїн впав до $57 тис.: криптоексперти назвали причини

Провідна криптомонета світу Bitcoin обвалилася в моменті до $56 900. Це мінімуми, яких ми не бачили з кінця квітня. Чому так сталося та чого чекати найближчим часом, розглянемо далі

Як ми писали раніше, за останні 24 години ринкові ведмеді опустили BTC до $58 тис. Станом на 17:00 4 липня 2024 року ціна BTC становить трохи більше $57,3 тис. При цьому, низхідна тенденція стосується і деяких інших монет — ринок прийняв значний ведмежий напрямок, що тримає трейдерів та інвесторів у напрузі.

Падіння BTC пов’язують з декількома факторами, зокрема, потенційною виплатою Mt. Gox $9 млрд.

Погоджуючись з цією думкою, Шивам Тхакрал, генеральний директор BuyUcoin, сказав, що виплата Mt. Gox була основним фактором, що призвів до падіння. За його словами, це спричинило тиск на ринок з боку продавців, додавши, що нещодавнє розвантаження біткоїнів урядами Німеччини та США також посилило цей тиск

Нагадаємо, що у січні цього року фахівці Arkham Intelligence виявили криптогаманець уряду Німеччини з біткоїнами на суму $2,8 млрд. При цьому із середини червня з нього почали виводити активи. 4 липня з гаманця відправили на криптобіржі загалом 3000 BTC. Продаж такого обсягу монет може вплинути на її ціну, збільшивши тиск з боку продавців.

За словами Тхакрала, ще одним фактором став продаж невідомим китом біткоїнів на суму $810 млн протягом 3 хвилин.

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За словами Вікрама Суббураджа, генерального директора Giottus Crypto Platform, Біткоїн опустився нижче психологічної підтримки на рівні $60 000 через тиск з боку майнерів, які продають BTC. За його словами, на 4-годинному графіку Bitcoin знаходиться в низхідному тренді з високими обсягами торгів, додавши, що RSI впав нижче 30, що вказує на те, що актив зараз знаходиться на території перепроданості.

«Біткоїн повинен захистити свою 200-денну ЅМА на рівні $58 300, щоб зупинити подальше падіння, в іншому випадку необхідно буде протестувати рівень $57 000», — сказав Суббурай.

В аналітичній записці CoinSwitch Markets Desk йдеться, що BTC впав до нового тримісячного мінімуму перед міні-відновленням до рівня трохи нижче $60 000, в той час як локальний мінімум BTC становить $56 700. Будь-яке зниження призведе до 5-місячного мінімуму цін на монету, і якщо вартість знову не відновиться, то $60 тис. можуть виступити в якості опору.

Дехто бачить у цьому падінні шанс для купівлі. За останні кілька днів у соціальних мережах подвоїлася кількість розмов про те, що «купуйте на падінні». Кудрет Айлдр з GCM Investment вважає, що ми можемо побачити падіння монети до діапазону $48 000-$50 000.

Настрій у криптовалютному світі зараз досить напружений. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 45 зі 100, твердо перебуваючи в зоні «Майже страх».

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Допоміжні матеріали: economictimes.indiatimes.com, incrypted.com, finance.yahoo.com, theblock.co.