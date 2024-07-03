Розпродаж на ринку криптовалют: чому Біткоїн, ETH, DOGE, SHIB та інші сьогодні падають

Огляд головних причин, чому криптовалютний сектор сьогодні зазнав різкого спаду, а основні криптовалюти, такі як Біткоїн, Ефір, DOGE, SHIB та інші, впали в ціні

Сектор цифрових активів сьогодні відзначився різким падінням, загальний ринок за останні 24 години знизився майже на 3%. Нещодавній розпродаж криптовалют могла спровокувати низка факторів. Розгляньмо основні причини, які могли вплинути на настрої на крипторинку в цілому.

Відтік коштів з біткоїн-ETF

П’ять днів поспіль, до 1 липня, в американські спотові біткоїн-ETF спостерігалися притоки інвестицій. Найбільший приплив коштів у розмірі $129,5 млн було зафіксовано 1 липня. Цей фактор підживлював ринкові настрої щодо відновлення довіри інституційних інвесторів до флагманської криптовалюти.

Однак загальний сценарій змінився 2 липня, коли американські спотові біткоїн-біржові ETF зафіксували відтік $13,7 млн. Попри притоки $14,1 млн та $5,4 млн до BlackRock IBIT та Fidelity’s FBTC, відтік $32,4 млн з GrayScale нівелював прибутки.

Це, можливо, знову вплинуло на настрої інвесторів, які все ще шукають ясності щодо динаміки ринку. Нещодавній відтік після п’ятиденної переможної серії також вказує на те, що установи беруть паузу перед тим, як робити подальші ставки в секторі.

П’ятнична експірація опціонів

Зокрема, нещодавній розпродаж крипторинку можна пояснити, в першу чергу, наближенням терміну закінчення значної кількості опціонів на BTC та ETH. Дані Deribit показують, що термін дії опціонів BTC номінальною вартістю понад $1,04 млрд і співвідношенням пут/колл 0,80 закінчується в п’ятницю, 5 липня, з максимальною ціною продажу в $63 000.

Так само закінчується термін дії опціонів ETH на суму $479,30 млн зі співвідношенням пут/колл 0,38 і максимальною ціною продажу $3 450. Наближення термінів експірації створює невизначеність і впливає на поведінку ринку, оскільки трейдери коригують свої позиції заздалегідь до дедлайну.

Затримка запуску Ethereum ETF

Крипторинок з нетерпінням очікував схвалення спотового Ethereum ETF Комісією з цінних паперів та бірж США цього тижня. Однак потенційна затримка могла викликати занепокоєння серед інвесторів.

Дивлячись на останні ринкові тенденції, президент ETF Store Нейт Герачі заявив, що американський спотовий Ethereum ETF може бути запущений 15 липня. Bloomberg також натякнув на запуск Ether ETF в середині липня в США.

Крипторинок зіткнувся з ліквідацією понад $120 млн

За даними CoinGlass, нещодавній розпродаж на крипторинку призвів до ліквідації $123,62 млн за останні 24 години. За цей же час було ліквідовано близько 45 000 трейдерів, а найбільша ліквідація відбулася на OKX – ETH-USDT-SWAP на суму $3,36 млн.

Біткоїн пережив ліквідацію у розмірі $34,74 млн, тоді як ліквідація Ethereum склала $32,87 млн. На ринку все ще переважає ризик. У своєму нещодавньому аналізі популярний криптоексперт Алі Мартінес попередив про ліквідацію понад $1 млрд, якщо BTC досягне позначки у $62 600.

На момент написання матеріалу ціна Ethereum впала майже на 3% за останні 24 години, в той час, як ціна Dogecoin впала на 1,3%. Водночас ціна BNB знизилась на 2,5% до $566,23, а ціна Shiba Inu — на 1,34% до $0,00001695.

Крім того, дані CoinGlass показали, що відкритий інтерес (OI) до ф’ючерсів на Біткоїн впав приблизно на 4% з учорашнього дня, а відкритий інтерес до Ethereum знизився приблизно на 1,4%. Ці дані також підкреслюють похмурі настрої, що домінують на крипторинку.

Раніше ми писали про ключові рівні для спостереження за ціною BTC.

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За матеріалами CoinGape