Аналітики Bernstein назвали дату, коли Біткоїн досягне $200 тис.

Експерти Bernstein, аналітичної компанії з Волл-стріт, підвищили свій прогноз ціни Біткоїна (BTC) до $200 000, зазначивши, що цього показника монета досягне до кінця 2025 року. Вони стверджують, що ця криптовалюта і пов’язані з нею акції залишаються недооціненими

Зокрема, аналітики підкреслюють свою впевненість у тезі про «новий цикл Біткойна», відзначаючи все більшу прихильність до нього інституційних інвесторів і глобальних менеджерів з управління активами. Вони вважають, що ця тенденція — лише початок, і наступна хвиля попиту очікується від тих, хто наразі перебуває на криптовалютному узбіччі.

Біткоїн-ETF та інституційний інтерес як рушійні сили зростання

Експерти підкреслюють, що біткоїн-ETF все ще перебувають на ранній стадії розвитку. З того часу, як 15 червня 2023 року BlackRock (NYSE: BLK) подав заявку на створення біткоїн-ETF, ціна монети зросла на 150%.

У Bernstein прогнозують значне зростання в майбутньому, очікуючи, що біткоїн-ETF отримають схвалення у великих банківських установах та на великих приватних банківських платформах до 3-4 кварталу. Незважаючи на скептицизм, аналітики розглядають початковий інституційний інтерес, зумовлений принципом «cash & carry trade», як «троянського коня» для ширшого впровадження.

По мірі того, як ці інвестори звикнуть до підвищення ліквідності ETF, вони, ймовірно, будуть оцінювати «чисті довгі» позиції. Аналітики передбачають прискорення притоку біткоїн-ETF у третьому і четвертому кварталах, що забезпечить нові точки входу до наступної хвилі інституційного попиту.

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Потенціал для подальшого зростання інвестицій в BTC

Аналіз Bernstein вказує на те, що портфельні інвестиції у Біткоїн мають значний потенціал для зростання. Звітність за формою 13-F показує, що 22% активів під управлінням (AUM) припадає на інституційних інвесторів, а на хедж-фонди — близько 36% цих інвестицій. Наступним кроком для цих інвесторів, за словами аналітиків, є оцінка «довгих» позицій.

Фінансові консультанти, особливо ті, що керують невеликими і середніми портфелями, в яких 0,1-0,3% виділено на біткоїн-ETF, починають стимулювати реальний попит. У записці припускається, що більші консультанти, які схвалюють ETF, і значний резерв для розподілу коштів в існуючих портфелях будуть стимулювати майбутнє зростання.

Аналітична компанія порівнює поточні мінімальні рівні цін на криптовалюту з попередніми циклами, припускаючи, що Біткоїн на рівні $60 000 сьогодні схожий на Біткоїн нижче $10 000 у червні 2020 року. Незважаючи на нещодавнє ралі, вони вважають, що BTC все ще перебуває на початку циклу і є привабливим на поточних рівнях, оскільки, на їхню думку, керуючі активами мають сильні стимули для посилення маркетингу та дистрибуції, щоб масштабувати свій криптовалютний бізнес.

Нагадаємо, що Bernstein вже давно позитивно оцінює перспективи BTC, але цей прогноз у $1 млн до 2033 року — один із найвищих. Теза аналітиків базується на безпрецедентному попиті з боку спотових біткоїн-ETF та обмеженій майбутній пропозиції.

Раніше ми писали, що відомий автор книг з особистих фінансів Роберт Кійосакі прогнозує, що до 25 серпня 2024 року Біткоїн досягне $350 000.

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