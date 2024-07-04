Ціни на криптовалюти сьогодні, 4 липня: ведмеді атакують BTC і топові криптовалюти, але WLD зростає

За останні 24 години ринкові ведмеді опустили BTC до $58 тис. Ціни на Ethereum, Solana та XRP знизились, що відповідає загальному тренду. Однак ціна WLD зросла

Сьогодні ціни на криптовалюти в основному прийняли значний ведмежий напрямок, що тримає трейдерів та інвесторів у напрузі. За останні 24 години ціна Біткоїна (BTC) впала до позначки $58 тис., а провідні альткоїни Ethereum (ETH), Solana (SOL) та XRP віддзеркалили цей спадний тренд.

Обсяг світового крипторинку впав на 3,94% і сьогодні становить $2,18 трлн. Однак загальний обсяг торгів збільшився на 59,38%, до $85,75 млрд. Отже, подивімось на деякі з найпопулярніших криптовалют та їхню цінову динаміку на сьогодні, 4 липня.

Ціна Біткоїна

За останні 24 години ціна BTC впала на 3,44% і на момент написання матеріалу актив торгується на рівні $58 860. Мінімальна та максимальна ціна Біткоїна за добу становили $58 067,63 та $61 079,38 відповідно.

Домінування Біткоїна зросло на 0,28%, до 53,43%, що підкреслює тенденцію до згасання ринку альткоїнів. Водночас ринкова капіталізація BTC зупинилася на позначці $1,16 трлн.

Варто зазначити, що уряд Німеччини в черговий раз скинув колосальну кількість біткоїнів, що викликало спекуляції щодо руху цін.

Ціна Ethereum

За минулу добу ціна ETH знизилась на 4,10% і зараз знаходиться на позначці $3 223. 24-годинні мінімуми та максимуми криптовалюти становили $3 182,73 та $3 366,48 відповідно.

Ціна Solana

Тим часом криптовалюта SOL впала в ціні на 8,15% до $136. Її 24-годинні мінімуми та максимуми становили $134,05 та $149,33 відповідно.

Ціна XRP

Аналогічно, ціна XRP впала на 4,07% до $0,4597. Його 24-годинні мінімуми та максимуми були зафіксовані на рівні $0,4527 і $0,4842 відповідно.

Попри те, що Ripple Labs подала додаткову записку у свою судову тяганину з Комісією з цінних паперів і бірж США, посилаючись на нещодавнє рішення суду у справі SEC проти Binance, XRP ще не побачила значного імпульсу до зростання.

Ціни DOGE та SHIB

Ціна Dogecoin (DOGE) знизилась на 5,40% до $0,1153. Слідом за ним подешевшав і Shiba Inu (SHIB) — на 5,82% до $0.00001594. В той самий час, монета Pepe показала ознаки корекції за минулий день і торгується на рівні $0,000009744.

Найкращі криптовалюти сьогодні

Ціна Worldcoin (WLD) злетіла на 6,03% до $2,32.

Ціна Bittensor (TAO) зросла на 1,83% до $234,98.

Криптовалюти-невдахи за підсумками дня

Ціна Akash Network (AKT) скоригувалась на 12,26% до $3,28.

Ціна Conflux (CFX) впала на 11,81% до $0,1498.

Ціна Fantom (FTM) впала на 11,19% до $0,4933.

Ціна Beam (BEAM) впала на 10,88% до $0,01587.

Крім того, годинні графіки BTC та ETH ілюструють продовження руху на ведмежій території. Біткоїн-ведмеді наразі мають сильну позицію на ринку і домінують над ціновими рухами BTC. Деякі аналітики ринку вважають, що ціна BTC може ще більше скоригуватися з поточних рівнів, аж до $50 000 перед бичачим ралі.

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За матеріалами CoinGape.