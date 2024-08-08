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Binance проведе лістинг Toncoin (TON)

08.08.2024 11:00
Олеся Крамаренко
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Торги розпочнуться сьогодні, 8 серпня, о 13:00 за київським часом

Binance проведе лістинг Toncoin (TON)

Фото: unsplash.com

Сьогодні, одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, Binance, оголосила про лістинг криптовалюти Toncoin (TON). Цей крок є значущою подією для проєкту TON та його спільноти, оскільки лістинг на Binance забезпечить ширший доступ до торгівлі та підвищить ліквідність токена.

Зазначається, що будуть доступні такі торгові пари: TON/BTC, TON/USDT, TON/FDUSD і TON/TRY. Користувачам уже доступний депозит TON для підготовки до торгів. Виведення коштів буде доступне з 9 серпня 13:00 за Києвом.

У Binance зазначають, що Toncoin отримає мітку Seed Tag, що вказує на підвищений ризик і волатильність порівняно з іншими токенами. Для доступу до торгів з токенами, відміченими міткою Seed Tag, користувачі повинні будуть пройти тестування про високоризикові активи та приймати умови використання кожні 90 днів.

Toncoin, який є рідною криптовалютою мережі TON (The Open Network), раніше відомої як Telegram Open Network, демонструє інноваційні підходи у сфері блокчейну та децентралізованих застосунків. З моменту свого створення, TON здобула значну підтримку від криптовалютної спільноти завдяки своїм технологічним перевагам та потужній інфраструктурі.

Лістинг на Binance дозволить користувачам біржі купувати, продавати та торгувати TON, що значно збільшить його доступність та потенційну базу користувачів. Ринок з нетерпінням чекає на те, як відреагують інвестори на цю новину і як це вплине на ціну TON.

Раніше ми писали про те, що Animoca Brands оголосила про партнерство з TON.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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