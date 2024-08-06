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Автор «Чорного лебедя» Нассім Талеб назвав головну причину краху Біткоїна

06.08.2024 17:30
Олеся Крамаренко
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Талеб прокоментував нещодавній обвал японських акцій, свідками якого стала світова фінансова спільнота та армія криптоінвесторів, оскільки цей обвал призвів до падіння Біткоїна

Автор «Чорного лебедя» Нассім Талеб назвав головну причину краху Біткоїна

Фото: youtube.com

Нассім Ніколас Талеб, аналітик ризиків і автор книг про невизначеність «Чорний лебідь», «Антикрихкий» та інших, запропонував своє пояснення того, як саме розвивався обвал японського ринку. Той самий, що призвів до падіння Біткоїна протягом минулого тижня.

Нещодавно основний японський фондовий індекс Nikkei 225 зазнав різкого падіння після того, як японський центральний банк підвищив відсоткову ставку. Талеб прокоментував, що Банк Японії (BOJ) утримував нульову процентну ставку протягом майже 33 років, і протягом 23 років до цього часу вживав заходів кількісного пом’якшення в економіці країни. Всі ці заходи, за словами Талеба, «мають свою ціну, яку в кінцевому підсумку доведеться заплатити».

Він також зазначив, що багато експертів завжди називали Японію місцем, де ця стратегія QE була успішною. На відміну від Японії, США часто поєднували стратегії посилення та послаблення відсоткової ставки. З усім тим, країна стикається з великою інфляцією протягом останніх кількох років.

Поки Банк Японії розглядає можливість подальшого підвищення відсоткових ставок, багато експертів по всьому світу критикують японський центральний банк за цей крок, вважаючи, що він був зроблений несвоєчасно. Марі Івашіта, головний ринковий економіст Daiwa Securities Co, вважає, що перед тим, як робити наступний крок, Японія повинна побачити, в якому напрямку піде економіка США — чи увійде вона в рецесію, чи здійснить м’яку посадку.

Японія змусила Біткоїн обвалитися

Слідом за падінням японського фондового ринку потрясіння охопило й американські ринки, а за ними і Біткоїн з рештою криптовалют. Після того, як основні фондові індекси США різко впали, Біткоїн втратив 18% за кілька днів, опустившись з позначки $61 000 до $49 750. Зараз Біткоїн переходить з рук в руки за ціною $55 023.

Радник президента Сальвадору Наїба Букеле з питань Біткоїна Макс Кайзер також прокоментував ситуацію на фінансових ринках, здебільшого маючи на увазі США. Він заявив, що збитки були незначними, і що на місці ФРС він би залишив відсоткові ставки незмінними, щоб «випустити ще 40% або більше повітря з цих ринків».

Вчора ми писали про те, що кити Dogecoin передбачили крах крипторинку.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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Автор «Чорного лебедя» Нассім Талеб назвав головну причину краху Біткоїна

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