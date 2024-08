Автор «Чорного лебедя» Нассім Талеб назвав головну причину краху Біткоїна

Талеб прокоментував нещодавній обвал японських акцій, свідками якого стала світова фінансова спільнота та армія криптоінвесторів, оскільки цей обвал призвів до падіння Біткоїна

Нассім Ніколас Талеб, аналітик ризиків і автор книг про невизначеність «Чорний лебідь», «Антикрихкий» та інших, запропонував своє пояснення того, як саме розвивався обвал японського ринку. Той самий, що призвів до падіння Біткоїна протягом минулого тижня.

Нещодавно основний японський фондовий індекс Nikkei 225 зазнав різкого падіння після того, як японський центральний банк підвищив відсоткову ставку. Талеб прокоментував, що Банк Японії (BOJ) утримував нульову процентну ставку протягом майже 33 років, і протягом 23 років до цього часу вживав заходів кількісного пом’якшення в економіці країни. Всі ці заходи, за словами Талеба, «мають свою ціну, яку в кінцевому підсумку доведеться заплатити».

Він також зазначив, що багато експертів завжди називали Японію місцем, де ця стратегія QE була успішною. На відміну від Японії, США часто поєднували стратегії посилення та послаблення відсоткової ставки. З усім тим, країна стикається з великою інфляцією протягом останніх кількох років.

Nearly 33 years of (near) Zero Interest Rates (ZIRP) and 23 years of Quantitative Easing come at a price you eventually must pay.

(Japan was always mentioned by the QE fools as a place where the strategy worked).

— Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) August 5, 2024