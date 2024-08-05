Ethereum впав на 15% за кілька хвилин: що буде з монетою

Друга за величиною криптовалюта продовжує стрімке падіння

Нагадаємо, великий розпродаж криптовалют на вихідних прискорився в неділю ввечері в США, в результаті чого Біткоїн (BTC) впав до рівнів, небачених з лютого, а Ethereum (ETH) повернувся до цін, небачених з січня.

Зокрема, в ніч на 5 серпня вартість Ethereum всього за кілька хвилин знизилась на 15%, впавши до найнижчого з початку року внутрішньоденного мінімуму в $2112.

На момент написання новини ETH торгується по $2312, загальне падіння за добу склало 20,5%.

Попри величезну ринкову капіталізацію, Ethereum не поступається ширшому ринку криптовалют. Насправді він навіть був нижчим у секторі мемкоїнів. Жоден мемкоїн з топ-10 не зазнавав такого різкого падіння цін.

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Згідно з даними криптовалютної аналітичної платформи CoinGlass, за останні 12 годин було ліквідовано довгих позицій в Ethereum на суму $217 млн. На біржу OKX припадає 38,5% ліквідацій.

Кит, який зайняв довгу позицію в Ethereum, в результаті був ліквідований і втратив $22,3 млн під час сьогоднішнього обвалу ринку.

Прогнози щодо ETH та домінування BTC

Минулого тижня криптовалютний скептик Пітер Шифф спрогнозував, що ціна ETH незабаром впаде нижче рівня $2000. Він вказав на той факт, що біржові фонди, які торгують монетою, вже впали на 15%, попри те, що торгуються лише два тижні.

«Минуло лише два дні, а Ethereum вже сягнув 2100 доларів. Отже, 90% цього прогнозу вже справдилося», — зазначив Шифф у своєму пості в соціальній мережі.

Хоча Біткоїн також зазнав значного удару, впавши на 13% на момент написання новини, його падіння блідне в порівнянні з ситуацією у головного конкурента. Це підштовхнуло домінування Біткоїна на ринку до 58%, що є найвищим показником з квітня 2021 року.

За тиждень Біткоїн впав з багатотижневого піку в $70 000 до рівня нижче $55 000, а ненадовго навіть пробив рівень $50 000. Про 3 можливі причини падіння Біткоїна читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, як передбачити рух ринку. У нашій статті ми дамо короткий опис одних з найпопулярніших індикаторів технічного аналізу, які можуть стати корисним доповненням у наборі інструментів будь-якого трейдера

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За матеріалами U.Today