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ФГВФО виставив на продаж активи восьми банків, що ліквідовуються

05.08.2025 20:40
Микола Деркач

Цього тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів восьми банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 134,4 млн грн. Із них на суму 106,1 млн грн виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на суму 28,3 млн грн – права вимоги за кредитами

ФГВФО виставив на продаж активи восьми банків, що ліквідовуються

Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

  • АТ «Комінвестбанк» – на загальну суму 66,3 млн грн, із них із початковою ціною 64,7 грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та основні засоби банку, та за 1,6 млн грн – права вимоги за кредитами.
  • ПАТ «Промінвестбанк» – із початковою ціною 38,1 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби.
  • АТ «МР Банк» – на загальну суму 26,5 млн грн, із них із початковою ціною 25,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 0,7 млн грн – основні засоби.
  • АТ «Банк Форвард» – із початковою ціною 1,4 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

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  • АТ «Айбокс Банк» – із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.
  • АТ «Мегабанк» – із початковою ціною 0,8 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби.
  • АТ «Укрбудінвест» – із початковою ціною 0,2 млн грн на продаж виставлено основні засоби.
  • ПАТ «КСГ Банк» – із початковою ціною 0,1 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

Детальніше з інформацією про заплановані торги та результати продажу активів можна ознайомитись на сайті Фонду в розділі «Продаж активів».

Нагадаємо, кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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