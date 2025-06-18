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Скільки грошей Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету

18.06.2025 14:10
Микола Деркач
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За результатами 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) перерахував до державного бюджету 7,9 млрд грн

Скільки грошей Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету

Скільки грошей Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Як відомо, під час системної банківської кризи 2014-17 років Національний банк визнав неплатоспроможними 94 банки. Тобто більше половини всієї банківської системи. Тоді Фонд, відповідно до міжнародних практик, для здійснення відшкодування гарантованих вкладів звернувся по додаткове фінансування до Держави. Завдяки такому рішенню вкладникам неплатоспроможних банків було своєчасно виплачено близько 90 млрд грн.

Державні кошти залучались в обмін на векселі, випущені Фондом, на 60 мільярдів гривень. До 2022 року Фонд погасив зобов’язання на майже 22 мільярди гривень, у тому числі 8 млрд грн нарахованих процентів.

Після початку повномасштабного вторгнення росії, з метою забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб, за ініціативи Президента, у квітні 2022-го було ухвалено Закон*, яким передбачено стовідсоткове гарантування вкладів фізосіб на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, а також припинення зобов’язань Фонду за векселями, що позитивно вплинуло на його капіталізацію.

Відповідно до Закону було укладено договір між Фондом і Міністерством фінансів, яким передбачено порядок розрахунків, а борг за векселями переведено в умовні зобов’язання. Оплата за договором відбувається тільки за настання певних обставин – коли капітал Фонду покриває очікувані майбутні витрати на виплату відшкодування вкладникам.

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Станом на кінець 2024 року фактичне значення цільового показника Фонду, який визначається як співвідношення капіталу Фонду до суми гарантованих коштів вкладників, становило 3,04% при плановому показнику 2,5%, а капітал перевищив 42 млрд грн з позитивною динамікою зростання.

«В умовах воєнного стану Уряд України спрямовує всі власні доходи на фінансування сектору безпеки і оборони, що дозволяє забезпечувати Збройні сили всім необхідним для ефективного опору агресії рф. Перерахування Фондом гарантування вкладів 7,9 млрд грн до державного бюджету є суттєвим джерелом фінансової підтримки пріоритетних потреб країни. Водночас системна робота Фонду, як складової фінансової системи України, сприяє стійкості банківського сектору та зміцненню довіри громадян до банків під час війни», – зазначив заступник Міністра фінансів України Юрій Драганчук.

Злагоджена співпраця державних інституцій і банківського сектору дозволила зберегти стабільність фінансової системи під час воєнного стану. Це сприяло збільшенню суми вкладів українців у банках до 1,43 трлн грн та дозволило Фонду накопичити кошти для перерахунку до держбюджету.

«Джерелами надходжень до Фонду є регулярні внески від банків-учасників системи гарантування, доходи від інвестицій у державні цінні папери, ОВДП та кошти від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо акумульована ФГВФО сума перевищує цільовий показник, надлишок коштів ми перераховуємо Міністерству фінансів. Розрахунки за Договором не припинялись жодного року. За результатами роботи у 2024-му Фонд переказав 7,9 млрд грн. Це наш внесок у підтримку економіки, в обороноздатність країни», – пояснює директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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