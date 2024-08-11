Скільки можна було б заробити, купивши 14 років тому біткоїнів на $100

Низька ціна Біткоїна на момент його запуску та те, наскільки цифровий актив зріс за ці роки, були постійним джерелом жалю та страху для інвесторів, які рано дізналися про цю криптовалюту

Головним чином потенціал перетворити невелику суму на мільйони є тим, що привернуло незліченну кількість інвесторів у Біткоїн і криптоіндустрію загалом.

Піт Ріццо, автор інформаційного бюлетеня «Історія біткоїнів», поділився цікавою новиною на сторінці в X (Twitter). За його словами, 14 років тому ціна Біткоїна становила всього $0,05 за монету, що здається неможливим з огляду на сьогоднішні перспективи.

Така ціна Біткоїна в перші дні показує цінність, яку передає криптовалюта, і те, скільки можливостей було надано тим, хто мав можливість її купити. Це дало унікальну можливість для збагачення, і ті, хто нею скористався, продовжували пожинати плоди.

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Щоб поглянути на це в перспективі, витративши $100 на BTC 14 років тому, коли він торгувався всього за $0,05, покупець отримав би на той час 2000 BTC. Відтоді ціна BTC зросла більш ніж на 125 000 000%, перетворивши центи на мільйони.

Це означає, що за поточної ціни BTC (близько $57 000) 2000 BTC, отримані від витрати $100 доларів, коштуватимуть $114 000 000. Таким чином, Біткоїн перевершив всі акції з моменту свого створення, і доведено, що він є кращим засобом збереження вартості, ніж традиційні активи, такі як золото.

Поточна вартість у $114 000 000 з інвестування $100 у біткоїни 14 років тому припадає на період, коли ціна коливається. Очікується, що ціна BTC врешті-решт перевищить $100 000, оскільки крипторинок переходить до нового циклу зростання. У такому випадку $100 14-річної давності коштували б $200 000 000.

Нагадаємо, за тиждень Біткоїн впав з багатотижневого піку в $70 000 до рівня нижче $55 000, а ненадовго навіть пробив рівень $50 000. Про те, як оцінювати ринкові настрої перед купівлею криптовалюти, ми писали раніше.

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За матеріалами Bitcoinist