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Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалюти уже в серпні

05.08.2025 13:00
Ольга Деркач

Верховна Рада України найближчим часом розгляне законопроєкт про регулювання криптовалютного ринку в Україні

Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалюти уже в серпні

Фото: wikipedia.org, freepik.com, pngwing.com

Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

«У серпні (законопроєкт) буде розглянутий у Верховній Раді в першому читанні. Ми вже рекомендували його комітетам, і у нас є погодження з керівництвом Верховної Ради про те, що він потрапить до порядку денного, — сказав нардеп. — Наша мета щодо крипторинку не впорядковувати чи регулювати він вже існує. Ми повинні надати йому правовий захист… Ми повинні дати людям можливість отримувати доходи від операцій з криптою легально і сплачувати з них податки».

За його словами планується це втілити в такий спосіб, як зараз сплачуються податки з операцій з цінними паперами. В планах дозволити криптохолдерам одноразово задекларувати свої критовалютні активи, без обовʼязкового підтвердження походження коштів. І таким чином легалізувати їх, сплативши 5% податку на доходи фізосіб та 5% військового збору.

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«Якщо людина не хоче виводити крипту з тіні. Якщо вона хоче володіти нею і надалі нелегально, то будемо відверті, ми з нею нічого не зможемо зробити… Але, якщо 1 раз буде встановлено звʼязок між людиною і криптогаманцем, то усі попередні операції стануть відомими, їх не можна приховати, їх не можна знищити», — додав голова парламентського комітету.

Гетманцев зазначив, що у такому випадку уникнути податкових наслідків буде неможливо. Особливо враховуючи, що Україна наближається до норм Європейського Союзу, а отже норми прозорості стануть обов’язковими.

«Це дуже складний законопроєкт, тривалий час він розглядався в комітеті ще до його реєстрації. Ми проводили консультації не тільки з органами влади, а й з ринком, закордонними експертами, МВФ. (10%) Це прийнятна цифра, яка більш-менш влаштовує всіх. Є частина людей, які не захочуть зовсім нічого платити… Але це той баланс, який нам вдалося знайти», — наголосив Гетманцев.

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Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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