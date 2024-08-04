Найкращі криптовалютні ETF серпня

У той час як пряме володіння криптовалютами може запропонувати хвилюючу волатильність, криптовалютні ETF можуть забезпечити більш стабільний спосіб інвестування в криптовалюту з дещо меншим ризиком

Крім того, інвестувати в ETF, які доступні на більшості інвестиційних платформ і додатків, може бути простіше, ніж купувати криптовалюти. Тож розбираємося, які криптовалютні ETF потрапили до списку найкращих у серпні.

1. ProShares Bitcoin ETF (BITO)

Активи в управлінні: $2,06 млрд

Коефіцієнт витрат: 0,95

Основні активи: CME Bitcoin Futures, S&P CME Bitcoin Futures Index, Казначейські векселі

Цей ETF володіє кількома ф’ючерсними контрактами на Біткоїн і намагається віддзеркалювати рух цін на Біткоїн. Маючи $2,06 млрд активів, він все ще залишається популярним вибором для інвестування в Біткоїн — навіть з появою біткоїн-ETF.

2. VanEck Digital Transformation ETF (DAPP)

Активи в управлінні: $135,3 млн

Коефіцієнт витрат: 0,51

Топ-5 холдингів: Block Inc., Hut 8 Corp., Coinbase Global, MicroStrategy Inc., Marathon Digital Holdings Inc.

Замість того, щоб відстежувати ціну конкретної криптовалюти, VanEck Digital Transformation ETF відстежує приблизно 20 акцій, пов’язаних з криптовалютою та технологією блокчейн, включаючи популярну криптовалютну біржу Coinbase Global Inc. Двадцять шість відсотків активів ETF — це неамериканські компанії, що робить цей ETF більш диверсифікованим, ніж інші в цьому списку.

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3. Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

Активи в управлінні: $758,3 млн.

Коефіцієнт витрат: 0,76

Топ-5 холдингів: Core Scientific Inc., Galaxy Digital Holdings Ltd., MicroStrategy Inc., Coinbase Global Inc., Hut 8 Corp.

Якщо ви шукаєте добре диверсифікований криптовалютний ETF з відносно довгою історією, зверніть увагу на Amplify Transformational Data Sharing ETF. Фонд включає різноманітні акції, в тому числі пов’язані з блокчейном, такі як Hut 8 Mining та Coinbase Global.

4. ProShares Ether Strategy ETF (EETH)

Активи в управлінні: $103,1 млн.

Коефіцієнт витрат: 0,95

Топ-5 холдингів: Неакціонерний індекс CME Ether Future Non-Equity, казначейські векселі

ProShares Ether Strategy ETF — це перший криптовалютний ETF, який має на меті відстежувати рух цін на Ethereum. Для цього він утримує щомісячні ф’ючерсні контракти на Ethereum.

Комісія з цінних паперів і бірж схвалила Ethereum-ETF, але цей фонд пропонує простий спосіб отримати вплив на ціну Ethereum без необхідності купувати його безпосередньо.

5. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Активи в управлінні: $17,79 млрд

Коефіцієнт витрат: 1,50

Топ-5 холдингів: Біткоїн

Grayscale Bitcoin Trust був найпопулярнішим Біткоїн-фондом протягом багатьох років, а у 2024 році він перетворився на Біткоїн-ETF. Маючи в управлінні понад $17 млрд, він був найпопулярнішим Біткоїн-ETF на ринку, а зараз поступається лише iShares Bitcoin Trust. ETF утримує Біткоїн як базовий актив для самого фонду і використовує певну форму арбітражу, щоб утримувати ціну відповідно до руху ціни Біткоїна.

6. iShares Bitcoin Trust (IBIT)

Активи в управлінні: $22,2 млрд

Коефіцієнт витрат: 0,12

Топ-5 фондів: Біткоїн, готівка

Цей фонд всього за кілька місяців збільшив активи під управлінням до понад $22 млрд. Частково привабливим є надійне ім’я Blackrock, але інша частина полягає в дуже низькому коефіцієнті витрат — 0,12%. Це допомогло швидко збільшити ринкову частку цього фонду.

7. Bitwise Bitcoin ETF (BITB)

Активи в управлінні: $2,26 млрд

Коефіцієнт витрат: 0,20

Топ-5 холдингів: Біткоїн

Bitwise — ще один популярний Біткоїн-ETF, який пропонує низький коефіцієнт витрат і пряму залежність від ціни самого Біткоїна. Bitwise взяла на себе зобов’язання пожертвувати 10% свого прибутку від Bitwise Bitcoin ETF на розробку Біткоїна з відкритим вихідним кодом. Це допомагає фінансувати постійні зусилля з підтримки цілісності та розвитку Біткоїна, щоб продовжити його адаптацію як суверенної валюти в усьому світі.

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За матеріалами: GOBankingRates.