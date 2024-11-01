Світовий банк запустив нову програму підтримки українського бізнесу

Світовий банк оголосив про старт нової програми розвитку приватного сектору в Україні на суму $593 млн

Ця програма має на меті підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП) і допомогти створити або зберегти не менше 40 тисяч робочих місць через ініціативи, впроваджені урядом України після початку російського вторгнення.

Програма стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE) зосередиться на підвищенні ефективності державної підтримки МСП, акцентуючи увагу на їхній екологічній конкурентоспроможності. Вона також покращить умови ведення бізнесу через цифрові послуги за моделлю «держава для бізнесу» (G2B) та надасть МСП можливість виходу на експортні ринки. Впровадження програми буде координувати Міністерство економіки.

«Програма RISE є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили, — зазначив Боб Сом, Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи. — Програма узгоджується з курсом Уряду України на розвиток приватного сектору як основної рушійної сили відбудови та сталого зростання країни».

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Фінансування програми RISE складається з $283 млн, наданих з трастового фонду ADVANCE Ukraine за підтримки Японії, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови, а також $10 млн з Цільового фонду підтримки, відбудови та реформування України (URTF). Програма передбачає фінансування, що орієнтується на досягнення конкретних результатів, з можливістю збільшення суми в разі надходження додаткових коштів.

Ця програма є важливою складовою міжнародної підтримки України для задоволення її фінансових потреб у 2024 році. Інші поточні проєкти охоплюють екстрене фінансування в сферах охорони здоров’я, транспорту, енергетики, житлового сектору та сільського господарства. У рамках цих проєктів ресурси мобілізуються від партнерів з використанням гнучкої структури, що дозволяє оперативно розподіляти кошти. Проєкти можуть бути масштабовані в разі появи додаткового фінансування.

Нагадаємо, що Світовий банк схвалив створення нового фонду для України. Виконавча рада Світового банку схвалила створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України, внески до якого очікуються від США, Канади і Японії.

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За матеріалами: World bank.