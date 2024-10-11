Світовий банк схвалив створення нового фонду для України

Виконавча рада Світового банку схвалила створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України, внески до якого очікуються від США, Канади і Японії

Єдине заперечення проти голосування надійшло від Росії, повідомили два джерела, знайомі з ходом голосування.

Фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати зобов’язання країн «Великої сімки» надати Україні до кінця року до $50 млрд додаткового фінансування.

Точні суми, які нададуть США, Японія і Канада, ще уточнюються, але вони будуть забезпечені відсотками від заморожених російських суверенних активів.

Голосування Світового банку відбулося наступного дня після того, як посланці Європейського Союзу погодилися надати Україні до 35 мільярдів євро ($38,3 млрд) як частину частки блоку в більшому запланованому кредиті від країн «Великої сімки», також забезпеченому доходами від заморожених активів російського центрального банку, йдеться в заяві Ради ЄС.

Джош Ліпський, старший директор Центру геоекономіки Атлантичної ради, заявив, що ці два кроки дозволять країнам G7 надати Україні значний фінансовий поштовх і виконати обіцянки, дані на саміті лідерів G7 у червні.

«Це сума, яка змінює правила гри, — сказав він, зазначивши, що витрати України на війну у 2023 році становитимуть близько $80-90 млрд. — Це реальні ресурси, які можуть змінити ситуацію».

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Президент Світового банку Аджай Банга заявив у травні, що він «абсолютно» відкритий до ідеї управління кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених російських суверенних активів — принаймні, для невійськових цілей.

Активи були заморожені невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У травні Банга заявив, що Світовий банк має великий досвід в управлінні подібними невійськовими донорськими фондами, в тому числі для Афганістану. За його словами, він міг би повторити цю роботу для надання кредиту Україні. Новий фонд дозволить неєвропейським країнам брати участь у ширшому кредиті.

У червні «Велика сімка» та ЄС оголосили, що нададуть Україні кредит у розмірі $50 млрд, який обслуговуватиметься за рахунок прибутків, отриманих від російських активів, іммобілізованих на Заході. Понад дві третини цих активів, близько 210 мільярдів євро, застрягли в 27 країнах ЄС, і більшість з них зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Нагадаємо, що «Професійні закупівлі» оголосили першу закупівлю через Prozorro за кошти Світового банку. Для таких закупівель створено спеціальний модуль, який дозволяє проводити процедури за фінансуванням міжнародних донорів.

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