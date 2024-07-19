Україна і Світовий банк розширять співпрацю — Мінекономіки

Уряд зацікавлений у збільшенні присутності Світового банку в Україні для пришвидшення підготовки і реалізації стратегічних проєктів і реформ в Україні

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Серед пріоритетів співпраці Мінекономіки і Світового банку — координація міжнародних партнерів України, управління публічними інвестиціями, розвиток людського капіталу та реформування ринку праці.

Про це заявили Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев та заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо під час зустрічі з делегацією Світового банку на чолі з Виконавчим директором Юджином Руггенатом.

«Мінекономіки тісно співпрацює зі Світовим банком, зокрема, за останні півтора року значно збільшився об’єм нашої спільної роботи за багатьма напрямами. Наразі уряд працює над матрицею реформ, щоб скоординувати партнерів у питаннях економічних реформ, також йде підготовка проєкту RISE, в рамках якого Світовий банк профінансує приватний сектор України на $1,03 млрд протягом 2024-2027 років. Крім того, експерти Світового банку допомагають Уряду з удосконаленням управління публічними інвестиціями (PIM) та розвитком людського капіталу», — зауважив Олексій Соболев.

Також читайте: Скількох українців можна забронювати від мобілізації — Мінекономіки

Сторони обговорили пріоритетні проєкти співпраці, зокрема підготовку проєкту RISE, у рамках якого Світовий банк надасть Україні позику (PforR) на $1 млрд та грант (IPF) на $30 млн. Проєкт RISE PforR рефінансує витрати, понесені в рамках програм державної підтримки, які реалізуються Мінекономіки, включно з програмами «5-7-9%» та єРобота.

«Мінекономіки вдячне Світовому банку за програму RISE, фінансування в рамках якої буде спрямовано до державного бюджету на підтримку приватного сектору. Ми сподіваємось, що така підтримка стимулюватиме розвиток підприємництва у пріоритетних секторах, зокрема у сфері будівництва — розвитку житлової інфраструктури. Уряд також зацікавлений у збільшенні програм щодо фінансування сфери житла, залучення інвестицій, іноземного капіталу — це ще один важливий напрям співпраці між Україною та Світовим банком», — відзначив Володимир Кузьо.

Обговорювали допомогу Світового банку в рамках програми підтримки управління державними фінансами в Україні, зокрема, вдосконалення управління публічними інвестиціями та розробку методології для оцінки ефективності державних підприємств. Також створять Стратегічну інвестиційну раду в рамках реформування управління публічними інвестиціями.

Також обговорили розвиток людського капіталу та реформування ринку праці, включаючи реформування Державної служби зайнятості, відкриття офісів «Зроблено в Україні», розширення програм перенавчання, зокрема для жінок, оновлення Кодексу законів про працю та підвищення зайнятості на ринку праці з підтримкою Світового банку.

Нагадаємо, що Мінекономіки та Mastercard підписали Меморандум про співпрацю. Підписання документа відбулося в рамках реалізації політики «Зроблено в Україні».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заощадила держава завдяки Prozorro Market — Мінекономіки

Скільки грошей витратить Україна на державний кешбек — Мінекономіки

Уряд зробив крок на зустріч Європейському цифровому гаманцю