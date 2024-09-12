Світовий банк надасть Міносвіти $415 млн: на що витратить

Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за програмою LEARN — «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні»

Ініціатива LEARN розрахована на три роки з фінансуванням $415 млн. Для її реалізації Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть позику на суму $235 млн, а Міжнародна асоціація розвитку — кредит розміром $150 млн.

Інвестиційна частина програми забезпечуватиметься коштом гранту Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України в розмірі $30 млн.

«Війна створила нові виклики перед освітою, тому нам потрібно подвоїти наші зусилля. Держава згуртувала ресурси в три ключові пріоритети: безпеку дітей та освітян, здоров’я дітей і їхній розвиток. Сьогодні ми сфокусовані на залученні та інвестиціях коштів в освіту. Дякую партнерам зі Світового банку за фінансову допомогу, яка є надзвичайно важливою в цей складний час», — заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Світовий банк надає значну підтримку Україні, забезпечуючи вчасну допомогу для фінансування пріоритетних бюджетних видатків. За його словами, завдяки різним фінансовим механізмам Україна вже отримала близько $40 млрд, що дозволило профінансувати пенсії, оплату праці працівників освіти та охорони здоров’я, а також забезпечити соціальний захист, підтримку енергоефективності, відбудови та агровиробництва. Марченко також оголосив про запуск нового проєкту, спрямованого на підтримку реформи в сфері освіти.

Фінансування Програми кредитування надійде до держбюджету після досягнення визначених результатів. Кошти спрямовуються на поліпшення умов навчання, зокрема на будівництво укриттів, закупівлю безпечних автобусів, забезпечення підручниками НУШ (Нова українська школа) та підвищення кваліфікації вчителів. Грантові кошти підтримають реформу НУШ, пілотування 8–9 і 10–12 класів, а також підсилять управлінські спроможності МОН.

«У контексті стратегії Світового банку LEARN відіграватиме важливу роль у підтримці відновлення людського капіталу в Україні, надаючи особливу увагу результатам навчання. Результати навчання нерозривно пов’язані з навичками суспільства, продуктивністю та, зрештою, економічним зростанням. Наразі потреби сектору в Україні величезні: потреби у відновленні та реконструкції сектору освіти в наступні 10 років оцінюються в $13,9 млрд. Що ми особливо цінуємо в LEARN — це подвійна спрямованість проєкту, а саме гуманітарна — відновлення доступу до очного навчання — та довгострокове розвиткове бачення, представлене реформою Нової української школи. Ця реформа не тільки модернізує освітній сектор, але й наблизить систему до стандартів Європейського Союзу», — наголосив Боб Сом, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

Нагадаємо, що Європейський банк дав Україні €70 млн на компенсації за житло. Україна отримала 70 млн євро від БРРЄ на компенсації за знищене житло внаслідок збройної агресії рф.

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За матеріалами: Міносвіти.