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Україна перейшла на нову структуру капіталу банків: що змінилось

12.09.2024 11:00
Дарія Шуть
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Нацбанк України (НБУ) відзвітував, що банківська система успішно перейшла на нову структуру капіталу. При цьому всі банки виконують мінімальні вимоги достатності капіталу

Україна перейшла на нову структуру капіталу банків: що змінилось

Фото: freepik.com

Українська банківська система після переходу на нову структуру капіталу зберігає майже двократний запас капіталу всіх рівнів. Отримані показники капіталу банків відповідають тестовим розрахункам НБУ.

Нагадаємо, зміни були запроваджені, щоб наблизити банківське регулювання до стандартів Європейського Союзу. Про нові вимоги до достатності капіталу банків можна прочитати в нашому матеріалі.

Так, згідно з новими правилами банки перейшли на трирівневу структуру капіталу та нові нормативи його достатності. Відтепер капітал поділяється на три складники замість двох: основний капітал 1-го рівня, додатковий капітал 1-го рівня та капітал 2-го рівня.

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При цьому найякісніша частина капіталу — основний капітал 1-го рівня, який є найближчим відповідником основного капіталу за попередньою структурою — поповнилася з огляду на можливість ураховувати прибутки поточного та минулих років (за винятком тих, які банк планує розподілити через дивіденди, коли це буде можливо).

Досі прибутки банків переважно враховувалися до додаткового капіталу за попередньою структурою. Отже, порівняно із сумою основного капіталу 178 млрд грн на 1 серпня 2024 року, розмір основного капіталу першого рівня становив уже 238 млрд грн на 1 вересня 2024 року.

Що з капіталом банків

Згідно з даними звітності про виконання банками нормативів станом на 1 вересня:

  • усереднений норматив достатності регулятивного капіталу банків становить 16,2% за допустимого рівня з урахуванням перехідних норм не менше 8,5%;
  • середні нормативи достатності капіталу 1-го рівня та основного капіталу 1-го рівня – 15,7% за нормативного рівня не менше 7,5% та 5,625% відповідно.

Регулятивний капітал банків очікувано знизився до майже 245 млрд грн. Основні фактори зниження – додаткові вирахування з капіталу активів (відстрочені податкові активи, переоцінки, інвестиції тощо) та запланованих дивідендів до виплати.

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Загалом усі банки виконують мінімальні вимоги достатності основного капіталу 1-го рівня, капіталу 1-го рівня та регулятивного капіталу. Водночас зміни структури капіталу разом із наданим банкам перехідним періодом суттєво підвищили здатність банків надалі нарощувати кредитування.

«Прибутковість банків і надалі підтримує їхній капітал, що дає змогу безболісно запровадити вимоги до достатності капіталу відповідно до норм ЄС», — зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, наступного року Нацбанк планує провести нову оцінку стійкості банківської системи для оцінки достатності капіталу банків для покриття неочікуваних збитків у кризових умовах. До цього часу нарощування кредитування залишатиметься пріоритетом.

Нагадаємо, розмір власного капіталу Нацбанку зріс з 420 до 543 млрд грн (на 29%) в першому півріччі 2024 року. Це відбулось здебільшого завдяки накопиченням прибутку поточного року.

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Джерело: НБУ

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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