3 складові, яких потребує Біткоїн, щоб досягти $60 000

Станом на зараз Біткоїн торгується нижче важливих рівнів опору, тож багато інвесторів зосереджені на позначці $60 000 як наступній великій меті. Але для того, щоб Біткоїн досягнув цієї позначки, три фактори повинні ідеально збігтися

Короткі ордери з високим кредитним плечем

Ліквідація коротких ордерів з високим кредитним плечем є одним з основних факторів, що підштовхують ціну Біткоїна вгору. Коротке стиснення виникає внаслідок ліквідації численними трейдерами своїх позицій з високим кредитним плечем, коли BTC наближається до вищих цінових рівнів.

На тепловій карті Binance можна побачити значне кредитне плече між $58 000 і $60 000, що свідчить про те, що ліквідація позицій за цими цінами може підштовхнути біткоїн до історичних максимумів.

Приплив інвестицій від інституційних інвесторів

Ціна Біткоїна все ще перебуває під значним впливом роздрібних трейдерів, але для довгострокового зростання необхідний приплив інституційних інвесторів. BlackRock наразі є одним з небагатьох інституційних інвесторів, які активно сприяють притоку криптовалют.

Для того, щоб Біткоїн досягнув позначки $60 000, на ринок має вийти більше інституцій. Тижневий графік руху активів криптовалюти демонструє нещодавнє зниження інституційної участі, причому негативні потоки впливають на настрій ринку в цілому. Відновлення інтересу з боку великих фінансових установ надасть Біткоїну впевненості та ліквідності, необхідних для подолання рівнів опору.

Зміна настроїв

Настрої на ринку зараз перебувають на межі крайнього страху. Масовий тиск з боку продавців зупиняв кожну нещодавню спробу бичачого росту, не даючи Біткоїну зростати далі. Ці настрої повинні покращитися, якщо ми хочемо побачити стійкий поштовх до $60 000.

Ймовірно, в міру того, як страх буде зникати, а довіра до ринку зростати, на нього вийде все більше покупців, що прискорить висхідний тренд. Позитивні зміни на ринку разом зі зміною настроїв можуть стати тим поштовхом, який необхідний для того, щоб біткоїн нарешті подолав позначку в $60 000.

Раніше ми писали про те, що Біткоїн може досягти $80-90 тис після перемоги Трампа.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами U.Today