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Борги яких країн сягнули 18-річного максимуму — Світовий банк

19.10.2024 11:00
Дарія Шуть
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Економічний стан найбідніших країн світу наразі гірший, ніж напередодні пандемії COVID-19

Борги яких країн сягнули 18-річного максимуму — Світовий банк

Фото: freepik.com

26 країн, де проживає 40% найбіднішого населення світу, мають більше боргів, ніж будь-коли з 2006 року. Про це йдеться в останньому звіті Світового банку.

Мова йде про такі країни: Афганістан, Бурунді, Буркіна-Фасо, ЦАР, ДР Конго, Еритрея, Ефіопія, Гамбія, Гвінея-Бісау, Ліберія, Мадагаскар, Малі, Мозамбік, Малаві, Нігер, Північна Корея, Руанда, Судан, Сьєрра-Леоне, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Чад, Того, Уганда, Ємен. Кожна з них має річний дохід менш як $1145 на душу населення.

За оцінкою експертів, наразі зазначені держави в середньому бідніші, ніж напередодні пандемії коронавірусу. Тоді як решта світу вже значною мірою оговталася від COVID-19 і відновила траєкторію зростання.

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У Світовому банку зазначили, що ці країни все більше залежать від грантів та кредитів із майже нульовою ставкою. Їхнє середнє відношення боргу до ВВП становить 72% перебуває на 18-річному максимумі. А половина країн або перебуває у борговій кризі, або є високий ризик зіткнутися з нею.

При цьому дві третини з 26 найбідніших країн або перебувають у стані збройних конфліктів, або мають труднощі з підтриманням порядку через інституційну та соціальну нестабільність, яка перешкоджає іноземним інвестиціям.

Також значних збитків цим країнам за останні 10 років завдали стихійні лиха. У період з 2011 до 2023 року вони стали причиною щорічної втрати 2% ВВП, що вп’ятеро перевищує показник серед країн із рівнем доходу нижчим за середній.

Нагадаємо, експерти Кільського інституту світової економіки прогнозують, що міжнародна допомога Україні з 2025 року може суттєво зменшитись через низку факторів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: ГрошіСвітНовини
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