Фінансова допомога Україні від партнерів може скоротитись: причина

Експерти Кільського інституту світової економіки прогнозують, що міжнародна допомога Україні з 2025 року може суттєво зменшитись через низку факторів

Наразі Україна переживає невизначені часи щодо подальшої підтримки західних союзників. Вже наступного року фінансова та військова допомога може скоротитись.

До такого висновку дійшли експерти Кільського інституту світової економіки у черговому дослідженні Ukraine Support Tracker. Вони проаналізували внески 40 країн, зокрема членів ЄС, G7, а також Австралії, Південної Кореї, Туреччини, Норвегії, Нової Зеландії, Швейцарії, Китаю, Тайваню та Індії. Інституції ЄС вважаються окремим донором.

У звіті оцінюються обсяги військової, фінансової та гуманітарної допомоги, обіцяної Україні з 24 січня 2022 року (нова публікація охоплює період до серпня 2024 року). База даних поєднує офіційні державні джерела з інформацією з міжнародних ЗМІ.

Читайте також: ЄС передав Україні перший транш від заморожених російських активів

Серед основних ризиків можливого скорочення допомоги у 2025 році автори називають потенційне обрання новим президентом США Дональда Трампа, який може заблокувати подальші пакети допомоги в Конгресі. А також той факт, що Німеччина оголосила про скорочення своїх бюджетних асигнувань на військову допомогу Києву вдвічі, а інші європейські донори можуть піти таким же шляхом. Ще один ризик — нові схеми кредитування, такі як запропоновані заморожені російські активи або внески НАТО, як заміна європейської допомоги.

Скільки грошей може отримати Україна наступного року

Якщо західні партнери збережуть поточний рівень зусиль, загальна допомога у 2025-му становитиме понад 100 мільярдів євро, з яких майже 59 мільярдів євро буде військовою допомогою та 54 мільярди євро фінансовою підтримкою.

Без нових пакетів допомоги США військова допомога може знизитися приблизно до 34 мільярдів євро, тоді як фінансова допомога впаде приблизно до 46 мільярдів євро.

А якщо і європейські донори скоротять свої зусилля, то військова допомога знизиться до 29 мільярдів євро, а фінансова допомога впаде приблизно до 27 мільярдів євро.

Вас може зацікавити: Скільки українців виїхали за кордон цього року — дані НБУ

Тож, відповідно до цього сценарію загальна допомога Україні може скоротитися вдвічі — до приблизно 55 мільярдів євро. При цьому додаткові механізми фінансування, такі як нещодавно обговорені нові скоординовані НАТО внески, можуть забезпечити 40 мільярдів євро військової допомоги.

На цей момент також обговорюється сума кредитів, отриманих від заморожених російських активів (до 45 мільярдів євро), більшість з яких буде спрямована на пряму фінансову допомогу.

Водночас констатують автори, у літні місяці 2024 року допомога зросла порівняно з весною, головним чином завдяки коштам, спрямованим на стабілізацію економіки України. Загалом Україна отримала близько 14,6 мільярда євро допомоги від західних країн-донорів упродовж липня та серпня.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

На якому місці гривня за капіталізацією — рейтинг валют CoinMarketCap

Які країни виділили найбільше грошей Україні під час війни — рейтинг

Де в Європі найщасливіші працівники офісу та на якому місці українці — рейтинг

За матеріалами elitexpert.ua