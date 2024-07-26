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ЄС передав Україні перший транш від заморожених російських активів

26.07.2024 17:30
Дарія Шуть
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Гроші від заморожених активів рф витратять на оборону та відбудову України

ЄС передав Україні перший транш від заморожених російських активів

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Європейська комісія оголосила про першу виплату в розмірі 1,5 млрд євро для України. Це кошти, отримані від заморожених російських активів.

«Ці надприбутки, що були отримані операторами ЄС і зберігаються центральними депозитаріями цінних паперів (CSD) від знерухомлених російських суверенних активів, були надані від Euroclear для Єврокомісії як перший транш 23 липня», — зазначили в ЄК.

Гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру в Україну для підтримки військового потенціалу, а також для підтримки відновлення країни.

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Цього місяця міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що Євросоюз і Київ домовилися, що перший транш допомоги ЄС із прибутків від російських активів буде витрачений за трьома напрямками:

  • боєприпаси;
  • засоби протиповітряної оборони;
  • підтримка українських виробників.

Також у червні країни G7 погодились надати Україні позики на близько 50 мільярдів доларів до кінця року, використовуючи надприбутки від російських активів, щоби повернути їх.

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У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів банку рф. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Країни Заходу обговорюють також питання про можливу конфіскацію цих активів, проте воно повʼязане з більшими юридичними труднощами, ніж використання доходів від них.

Нагадаємо, у травні Рада Європейського Союзу (ЄС) схвалила використання чистих надприбутків від заморожених російських прибутків на потреби України, зокрема відновлення та самооборону. За попередніми підрахунками, до кінця року Україна може розраховувати на надання 3 млрд євро у 2024 році.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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ЄС передав Україні перший транш від заморожених російських активів

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