Скільки іноземних інвестицій зайшло в Україну на початку року — НБУ

У першому кварталі 2024 року притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2023 році становив $1,838 млн

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев, посилаючись на дані Нацбанку України.

Левова частка (70% або $1,286 млн) притоку ПІІ на початку цього року — це реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні. Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази, в т.ч. на вивід дивідендів. При цьому з травня НБУ дещо послабив такі обмеження у рамках широкого пакета валютної лібералізації.

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Серед головних секторів за притоком ПІІ у перші три місяці 2024 року:

добувна промисловість — $530 млн;

торгівля – $493 млн;

фінансовий сектор – $256 млн.

Станом на кінець І кварталу 2024 року запас ПІІ складав $55,79 млрд. За цим показником Україна знаходиться зараз на рівні І кварталу 2021 року ($55,96 млрд). Утім це все ще суттєво (на 15%) менше за останній квартал перед повномасштабною війною (IV кв. 2021 – $65,75 млрд).

Порівняно із країнами Центральної та Східної Європи, на низькому рівні залишаються показники притоку ПІІ як частки від ВВП, від капітальних інвестицій, а також накопичених ПІІ на душу населення.

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«Це говорить про те, що українська економіка залишається суттєво недоінвестованою. Звісно очікувати на істотне збільшення ПІІ, особливо green-field (з нуля), можна буде після завершення війни», — зазначає Гетманцев.

За його словами, цьому сприятиме статус України як кандидата на вступ до ЄС та відповідне просування у реформах в рамках переговорного процесу – шлях, який проходила та ж Польща, в якій з 1993 по 2022 рр. запас ПІІ збільшився у 20 разів. Україна зможе залучати щонайменше $15 млрд ПІІ щорічно, які будуть необхідними для відновлення і стійкого розвитку.

Нагадаємо, нідерландський фонд Good Growth Fund став новим акціонером «Банку Львів», інвестувавши в нього 4,5 мільйона євро. Це перший випадок залучення іноземних інвестицій українським банком після початку великої війни.

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