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Український банк залучив іноземного інвестора вперше від початку війни

05.07.2024 20:50
Ольга Деркач
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Нідерландський фонд Good Growth Fund став новим акціонером «Банку Львів», інвестувавши в нього 4,5 мільйона євро

Український банк залучив іноземного інвестора вперше від початку війни

Український банк залучив іноземного інвестора вперше від початку війни Фото: freepik.com

Це перший випадок залучення іноземних інвестицій українським банком після початку великої війни. Про це повідомила пресслужба банку, пише Мінфін.

Загальний приріст капіталу «Банку Львів» склав 5,5 мільйона євро. Окрім DGGF, 1 мільйон євро вніс також найбільший акціонер банку, швейцарська компанія responsAbility Participations.

Good Growth Fund — нідерландський державний інвестиційний фонд, що діє у 70 країнах світу, підтримує понад 50 проєктів та залучив майже 400 мільйонів євро капіталу.

У травні стало відомо, що іноземний інвестор подав заявку до Національного банку України (НБУ) на купівлю акцій українського банку, але тоді назва банку не розголошувалась.

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«Банк Львів» орієнтований на малий та середній бізнес на заході України. На кінець 2023 року він займав 30-е місце серед 64 банків за своїми активами (252 мільйони євро) та кредитним портфелем (170 мільйонів євро).

Нагадаємо, що ПриватБанк відкрив кредитну лінію агропромхолдингу Астарта. Астарта та ПриватБанк уклали інвестиційну кредитну угоду із загальним лімітом в $10 млн. Термін кредитування встановлено на рівні 5 років.

Залучені від кредитної лінії кошти компанія витратить на розширення виробництв та збільшення власного експортного потенціалу. Серед планів агропромхолдингу — рефінансування інвестицій у модернізацію цукрового виробництва, розвиток тваринництва та рослинництва, зокрема і придбання високотехнологічного обладнання, сільгосптехніки та автотранспорту.

Також ми писали, що клієнти Wise могли постраждати від зламу банку Evolve. Wise оголосила, що деякі персональні дані її клієнтів могли бути викрадені під час нещодавнього витоку даних в Evolve Bank and Trust. Підкреслюється, що наслідки витоку даних Evolve для сторонніх компаній, а також їхніх клієнтів і користувачів, поки що незрозумілі.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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