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Клієнти Wise могли постраждати від зламу банку Evolve

03.07.2024 9:40
Ольга Деркач
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Фінтех-компанія Wise оголосила, що деякі персональні дані її клієнтів могли бути викрадені під час нещодавнього витоку даних в Evolve Bank and Trust

Клієнти Wise могли постраждати від зламу банку Evolve

Клієнти Wise могли постраждати від зламу банку Evolve Фото: freepik.com, flaticon.com

Підкреслюється, що наслідки витоку даних Evolve для сторонніх компаній, а також їхніх клієнтів і користувачів, поки що незрозумілі, і цілком ймовірно, що вони включають компанії і стартапи, про які поки що нічого не відомо.

У заяві, опублікованій на своєму офіційному сайті, Wise написала, що компанія працювала з Evolve з 2020 по 2023 рік «для надання даних про рахунки в доларах США». А з огляду на те, що Evolve нещодавно зазнала зламу, «особиста інформація деяких клієнтів Wise могла бути викрадена».

«Ми надішлемо електронні листи всім клієнтам Wise, які, на нашу думку, могли постраждати від цього витоку даних», — написала компанія.

Wise повідомила, що передала Evolve персональні дані американських клієнтів, які включали імена, адреси, дати народження, контактні дані, номери соціального страхування або ідентифікаційний номер роботодавця. Для клієнтів з інших країн Wise також надавала « номер документа, що посвідчує особу».

На даний момент неясно, скільки клієнтів Wise постраждало, оскільки компанія написала, що вона все ще «активно розслідує».

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Представник Wise повідомив, що компанія все ще проводить розслідування і що вона «безпосередньо контактує з клієнтами, які могли постраждати від цього витоку”.

«Системи Wise не були скомпрометовані, і наші клієнти можуть безпечно отримати доступ до своїх облікових записів», — повідомив представник компанії.

Представник Evolve Ерік Хелві відмовився від коментарів і послався на офіційну заяву компанії на її вебсайті.

В заяві йдеться про те, що Evolve «продовжує працювати цілодобово, щоб відреагувати на нещодавній інцидент з кібербезпекою», і обіцяє надавати подальші оновлення.

Компанія заявила, що це була атака з вимогою викупу з боку банди кіберзлочинців LockBit, яка сталася через те, що один зі співробітників компанії перейшов за шкідливим посиланням у травні цього року.

«Немає жодних доказів того, що злочинці отримали доступ до коштів клієнтів, але, схоже, вони отримали доступ і завантажили інформацію про клієнтів з наших баз даних і файлообмінника в період з лютого по травень, — йдеться в заяві. — Зловмисники також зашифрували деякі дані в нашому середовищі. Однак у нас є резервні копії, і ми зазнали обмеженої втрати даних і впливу на нашу діяльність».

Компанія також обіцяє безпосередньо повідомити «кожну особу, чия особиста інформація постраждала».

Наразі Affirm, EarnIn, Marqeta, Melio і Mercury — всі партнери Evolve — визнали, що вони розслідують, як злом Evolve вплинув на їхніх клієнтів.

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За матеріалами: Tech Crunch.

Рубрики: FinTechБезпекаГрошіСвітНовини
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