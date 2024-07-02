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Учені придумали як побудувати поселення на Місяці з «космічних цеглинок»

02.07.2024 21:20
Ольга Деркач
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Доставка речей на Місяць коштує дорого, і навіть після того, як астронавти знову почнуть ходити по Місяцю, це не зміниться

Учені придумали як побудувати поселення на Місяці з «космічних цеглинок»

Учені придумали як побудувати поселення на Місяці з «космічних цеглинок» Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Кожен додатковий грам вантажу, відправлений на Місяць, — це ще один грам, який потрібно підняти в космос проти сили земного тяжіння. Таким чином, кожен грам матеріалу, який майбутні місячні мешканці зможуть взяти з самого Місяця, є на один грам меншим тягарем.

Ця дилема особливо помітна, коли йдеться про будівництво майбутніх місячних поселень. Звісно, ми не знаємо, як насправді працюватиме будівництво з місячних матеріалів, адже на Землі ми практично не маємо такого досвіду. Однак нещодавно вчені з Європейського космічного агентства (ESA) почали гратися з дуже цікавою ідеєю. Для початку вони спробували перетворити космічний пил на цеглинки, схожі на LEGO, і будувати з них.

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«Ніхто не будував споруди на Місяці, тому було чудово мати гнучкість, щоб випробувати всі види конструкцій і методів будівництва з нашими космічними цеглинками», — сказав Ейдан Коулі, науковий співробітник ESA.

Є невеликий нюанс: космічна цегла ESA насправді не виготовляється з місячного пилу. Для всіх зразків місячного ґрунту, які різні місії повернули на Землю, місячний реголіт є занадто дефіцитним і цінним з наукової точки зору, щоб використовувати його для виготовлення цегли. Замість цього вчені ESA звернулися до імітатора: реголіту з метеорита. Зокрема, вчені використали матеріал з метеорита, віком 4,5 млрд, знайдений в Північно-Західній Африці близько 2000 року. За допомогою 3D-принтера вони сформували з метеоритного пилу цеглинки у формі класичного конструктора LEGO 2х4.

Отримані цеглинки не зовсім схожі на LEGO — вони значно грубіші. Вони можуть складатися так само, як і LEGO, і будівельники можуть збирати їх у різні конструкції. З ними так само цікаво гратися, але вони також можуть допомогти вченим протестувати методи будівництва і визначити, які з них можуть найкраще працювати з наявними матеріалами.

«Це було і весело, і корисно для наукового розуміння меж цих методів», — сказав Коулі.

Нагадаємо, що учені назвали матеріал, з якого побудують інфраструктуру на Місяці. Везти на Місяць будівельні матеріали з Землі буде дорого, тому вчені знайшли альтернативу для дешевшого будівництва об’єктів на нашому супутнику.

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За матеріалами: Space.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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