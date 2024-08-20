Grammarly запускає інструмент для перевірки тексту на плагіат і ШІ

Українська компанія Grammarly оголосила про запуск Authorship — інструменту, який дає змогу користувачам продемонструвати, які частини документа були створені людиною, згенеровані або відредаговані штучним інтелектом

Authorship буде доступна в бета-версії в Google Документах для всіх клієнтів Grammarly з вересня 2024 року, а до кінця 2024 року стане доступною в Microsoft Word і Pages.

На відміну від існуючих інструментів, які за допомогою алгоритму виявляють контент, створений штучним інтелектом, Authorship працює з 500 000 додатків і веб-сайтів, щоб визначити походження кожної частини документа, детально описуючи, які розділи були надруковані, які вставлені з іншого джерела, а які створені за допомогою ШІ.

«З початком навчального року багатьом установам бракує послідовної та чіткої політики щодо ШІ, хоча половина людей у віці 14-22 років стверджують, що використовували генеративний ШІ принаймні один раз, — каже Дженні Максвелл, керівник Grammarly for Education. — Ця відсутність ясності призвела до надмірної довіри до недосконалих інструментів виявлення ШІ, що призводить до суперечок між викладачами та студентами, коли роботи позначаються як створені штучним інтелектом. На ринку бракує інструменту, який міг би сприяти продуктивній дискусії про роль ШІ в освіті. Authorship робить саме це, надаючи студентам простий спосіб показати, як вони писали свою роботу, зокрема, чи взаємодіяли вони з інструментами штучного інтелекту, і якщо так, то як саме».

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Коли студенти вмикають Authorship на порожньому документі, інструмент автоматично класифікує текст, що вводиться в документ, як набраний людиною, створений штучним інтелектом, змінений за допомогою генеративного ШІ, вставлений з відомого або невідомого джерела та відредагований Grammarly або вбудованою програмою перевірки орфографії.

З моменту свого заснування у 2009 році Grammarly використовує ШІ, щоб допомогти студентам виконувати найкращі роботи. Authorship — це лише остання з низки інновацій Grammarly, які вирішують проблеми академічної доброчесності в цифрову епоху. Компанія також представила Grammarly Originality, який поєднує функції перевірки на плагіат з новими можливостями виявлення ШІ.

Нагадаємо, що Runway надала безплатний доступ до нової моделі ШІ. Компанія Runway пропонує безплатно спробувати нову версію свого генеративного штучного інтелекту (ШІ) Gen-3 Alpha.

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За матеріалами: Business Wire.