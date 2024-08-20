Runway надала безплатний доступ до нової моделі ШІ

Компанія Runway пропонує безплатно спробувати нову версію свого генеративного штучного інтелекту (ШІ) Gen-3 Alpha

Gen-3 Alpha — це перше з наступного покоління базових моделей, які тренуються в Runway на новій інфраструктурі, побудованій для широкомасштабного мультимодального навчання. Це значне покращення точності, послідовності та руху в порівнянні з Gen-2, а також крок до створення загальних моделей світу.

Gen-3 Alpha, навчений спільному використанню відео та зображень, стане основою інструментів Runway для перетворення тексту на відео, зображення на відео та тексту на зображення, існуючих режимів керування, таких як Motion Brush, Advanced Camera Controls, режисерський режим, а також майбутніх інструментів для більш тонкого контролю над структурою, стилем та рухом.

Gen-3 Alpha буде випущена з новим набором засобів захисту, включаючи нову та вдосконалену внутрішню систему візуальної модерації та стандарти C2PA.

Gen-3 Alpha був навчений працювати з дуже описовими, щільними в часі титрами, що дозволяє створювати образні переходи і точне ключове кадрування елементів у сцені. ШІ детально генерує виразні людські персонажі з широким спектром дій, жестів та емоцій, відкриваючи нові можливості для розповіді історій.

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Щоб спробувати Gen-3 Alpha, потрібно відвідати сайт Runway і натиснути на Try Gen-3 Alpha. Опис запиту (prompt) не має перевищувати 500 символів. Наразі ШІ може згенерувати відео тривалістю 5 та 10 секунд. Точних даних щодо публічного релізу Gen-3 Alpha поки що немає.

Навчання Gen-3 Alpha було спільною роботою міждисциплінарної команди вчених-дослідників, інженерів та художників. Він був розроблений для інтерпретації широкого спектру стилів та кінематографічної термінології.

В рамках сімейства моделей Gen-3 компанія співпрацює з провідними розважальними та медіа-організаціями, щоб створювати кастомні версії Gen-3. Кастомізація моделей Gen-3 дозволяє створювати більш стилістично контрольованих і послідовних персонажів, а також задовольняти специфічні художні та сюжетні вимоги.

Нагадаємо, що OpenAI надав безплатний доступ до DALL-E 3 в ChatGPT. Спочатку ChatGPT був обмежений текстовою взаємодією, але минулого року платні підписники отримали можливість використовувати чат-бот для створення зображень за допомогою DALL-E 3. Ця функція тепер доступна і для безкоштовних користувачів ChatGPT, хоча ви будете обмежені лише двома зображеннями в день.

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За матеріалами: Runway.