TP-Link представила новий дверний відеодзвінок з ШІ

Бренд Tapo від компанії TP-Link випустив два нових відеодзвінки, включаючи флагманський Tapo D225, пристрій з подвійним живленням, який підтримує безперервний запис 24/7

Також Tapo випустив бюджетну альтернативу — Tapo D210 з живленням від батареї, хоча обидва нові відеодзвінки мають досить конкурентні ціни.

Флагманська модель Tapo D225 коштує $100, а Tapo D210 — $60. До кожного пристрою додається дзвінок.

Tapo D225 — це перший відеодзвінок з подвійним живленням і можливістю запису 24/7. Він підтримує відео з роздільною здатністю 2K, кольорове нічне бачення, а також дротове або бездротове встановлення. Його великий акумулятор ємністю 10 000 мАг може працювати до восьми місяців на одному заряді при бездротовому встановленні. Однак функція безперервного запису в режимі 24/7 доступна лише за умови дротового підключення камери D225 до проводки дверного дзвінка будинку.

Флагманська модель Tapo D225 пропонує опції попереднього запису або запису 24/7 при дротовому встановленні. Функція попереднього запису працює подібно до попереднього запису дверного дзвінка Ring Video Doorbell, записуючи до чотирьох секунд до виявлення руху, щоб дати контекст того, що сталося біля вхідних дверей.

Найкраще в нових відеодзвінках Tapo — це те, що вони не потребують підписки для розблокування хмарного сховища. До моделей D225 і D210 можна встановити карту пам’яті microSD об’ємом до 512 ГБ для локального зберігання даних, а для хмарного зберігання ви можете скористатися підпискою на Tapo Care.

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Нові Tapo D225 і D210 також підтримують функції розпізнавання штучного інтелекту (ШІ) для виявлення людей, транспортних засобів і пакунків. Обидва пристрої також мають додаткову функцію Ring Call, яка надсилає дзвінок на ваш телефон, коли хтось дзвонить у двері, використовуючи двосторонній зв’язок.

Існують значні відмінності між Tapo D225 з подвійним живленням і можливістю запису 24/7 та більш доступною моделлю D210 з живленням від акумулятора. Флагман має більший акумулятор на 10 000 мАг, якого вистачає на вісім місяців використання на одному заряді, порівняно з акумулятором на 6400 мАг в D210, якого вистачає на шість місяців. D225 має ширший кут огляду, ніж D210 — 180 градусів проти 160 градусів.

Однак і Tapo D225, і D210 підтримують 2K-відео, кольорове нічне бачення з вбудованим прожектором, сторонні інтеграції з Alexa і Google, локальне зберігання даних на окремій карті microSD і розпізнавання ШІ. Обидві моделі оснащені дзвіночком з підтримкою Wi-Fi, який миттєво сповіщає вас про дзвінок у двері.

Нагадаємо, що створено зарядку, здатну зарядити смартфон за 5 хвилин. Компанія Realme розробила нову технологію швидкої зарядки смартфонів і презентувала пристрій, потужністю 320 Вт. Так, компанія побила попередній рекорд потужності швидкої зарядки у 300 Вт, встановлений брендом Redmi від Xiaomi.

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За матеріалами: ZDNet.