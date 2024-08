Створено зарядку, здатну зарядити смартфон за 5 хвилин

Компанія Realme розробила нову технологію швидкої зарядки смартфонів і презентувала пристрій, потужністю 320 Вт. Так, компанія побила попередній рекорд потужності швидкої зарядки у 300 Вт, встановлений брендом Redmi від Xiaomi

Realme знову вийшла вперед у гонці швидкої зарядки зі своєю новою технологією SuperSonic Charge потужністю 320 Вт. Компанія продемонструвала технологію, повністю зарядивши смартфон з акумулятором на 4420 мАг (що трохи менше, ніж у нових Pixel 9 і 9 Pro) за чотири хвилини і 30 секунд.

Така швидкість заряджання стала можливою завдяки двом ключовим інноваціям, оголошеним під час заходу в Шеньчжені, Китай. Realme вдалося збільшити вихідну потужність існуючого 240-ватного зарядного пристрою, який дебютував минулого року, до 320 Вт без збільшення його розміру. Pocket Cannon, як називають оновлений зарядний пристрій, також тепер має два порти USB-C, здатні передавати 150 Вт на смартфони Realme і 65 Вт на такі пристрої, як ноутбуки.

