Створено зарядку, здатну зарядити смартфон за 5 хвилин

Компанія Realme розробила нову технологію швидкої зарядки смартфонів і презентувала пристрій, потужністю 320 Вт. Так, компанія побила попередній рекорд потужності швидкої зарядки у 300 Вт, встановлений брендом Redmi від Xiaomi

Realme знову вийшла вперед у гонці швидкої зарядки зі своєю новою технологією SuperSonic Charge потужністю 320 Вт. Компанія продемонструвала технологію, повністю зарядивши смартфон з акумулятором на 4420 мАг (що трохи менше, ніж у нових Pixel 9 і 9 Pro) за чотири хвилини і 30 секунд.

Така швидкість заряджання стала можливою завдяки двом ключовим інноваціям, оголошеним під час заходу в Шеньчжені, Китай. Realme вдалося збільшити вихідну потужність існуючого 240-ватного зарядного пристрою, який дебютував минулого року, до 320 Вт без збільшення його розміру. Pocket Cannon, як називають оновлений зарядний пристрій, також тепер має два порти USB-C, здатні передавати 150 Вт на смартфони Realme і 65 Вт на такі пристрої, як ноутбуки.

320W SuperSonic Charge is officially unveiled today! Click the video to learn more about the technology behind it and see how long it takes to charge a phone fully!#realme828Fanfest #320WFastestCharge pic.twitter.com/osefpxcRlT — realme Global (@realmeglobal) August 14, 2024

Інша інновація — новий акумулятор ємністю 4420 мАг з чотирма окремими елементами, які можуть заряджатися одночасно, а також складатися, щоб поміститися всередині смартфона. Наразі смартфони Apple та Samsung використовують одноелементні акумулятори, які зазвичай пропонують більшу ємність, тоді як такі компанії, як OnePlus та Realme, використовують двоелементні акумулятори, які здатні заряджатися швидше.

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На початку минулого року Realme представила GT Neo 5, який на той час був смартфоном, що найшвидше заряджається, з 240 Вт, який міг повністю поповнити свій акумулятор ємністю 4600 мАг за дев’ять з половиною хвилин.

Менш ніж через місяць Redmi, ще один китайський виробник телефонів і дочірня компанія Xiaomi, анонсувала технологію швидкої зарядки потужністю 300 Вт, яка під час демонстрації змогла повністю зарядити смартфон з акумулятором на 4 100 мАг приблизно за п’ять хвилин.

Поки що технологія зарядки Redmi потужністю 300 Вт не використовується в жодному з пристроїв компанії, і така ж історія з новою технологією Realme потужністю 320 Вт. Компанія не розкрила, який саме смартфон використовувався під час демонстрації зарядки, і не зробила жодних анонсів щодо майбутніх пристроїв, які включатимуть нову функцію SuperSonic Charge та чотириелементну батарею.

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Допоміжні матеріали theverge.com, itc.ua.