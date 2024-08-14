Вчені створили нову технологію живлення пристроїв за допомогою радіохвиль

Науковці розробляють нову безбатарейну технологію живлення електронних пристроїв за допомогою навколишніх радіочастотних сигналів

Новий прототип модуля збору енергії, розроблений командою під керівництвом вчених з Національного університету Сінгапуру (NUS), може перетворювати навколишні або «відпрацьовані» радіочастотні сигнали в напругу постійного струму.

Його можна використовувати для живлення невеликих електронних пристроїв без використання батарей. Вчені пропонують використовувати надлишкову радіочастотну енергію, що передається через Wi-Fi, Bluetooth, 5G та інші бездротові з’єднання.

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Технології збору радіочастотної енергії зменшують залежність від батареї, подовжують термін служби пристроїв, мінімізують вплив на навколишнє середовище та підвищують можливість використання бездротових сенсорних мереж і пристроїв у віддалених районах, де часта заміна батареї недоцільна.

Однак технології збору радіочастотної енергії стикаються з проблемами через низьку потужність навколишнього радіочастотного сигналу. Щоб підвищити ефективність перетворення енергії, вчені створили компактний нанорозмірний спіновий випрямляч (SR), який здатний перетворювати радіочастотні сигнали низької потужності на постійну напругу. Результати дослідження опубліковані в Nature Electronics.

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Дослідницька група NUS зараз вивчає інтеграцію вбудованої антени для підвищення ефективності та компактності технологій SR. Передова технологія відкриває шлях до створення самодостатніх, екологічно чистих енергетичних рішень, які можуть допомогти вирішити чимало викликів майбутнього.

Вчені переконані, що використання надлишкової енергії радіочастот не лише знижує вуглецевий слід електронних пристроїв, але й відкриває нові можливості для розвитку автономних систем у різних галузях — від «розумних» будинків до промислових датчиків та медичних імплантатів.

Нагадаємо, що вчені створили гнучкі сонячні батареї, що не потребують зарядки. Інноваційну сонячну батарею Powerfoyle від Exeger можна легко інтегрувати в пристрої – від навушників до планшетів – усуваючи потребу в одноразових батареях і кабелях.

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Джерело: NUS