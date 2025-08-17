Потужні магнітні бурі не відступають: прогноз на 18-19 серпня

Цей рік виявився надскладним у плані геомагнітних збурень — Земля перебуває під постійним впливом, і Сонце поки що не збирається зменшувати свою активність

Починаючи з 8 серпня Земля знаходиться під впливом потужних магнітних бурь — К-індекс тримається у червоній зоні — близько 6 балів за 9 бальною шкалою. 15 та 16 числа показник трохи знизився — до 4,1 (середній рівень).

Дізнатися точні дані про те, який індекс геомагнітної активності сьогодні, 17 серпня, можна буде лише завтра — як показує практика, реальний рівень часто виявляється вищим — на 1-3 бали — порівняно з онлайн-графіками, що доступні у режимі реального часу. Тобто фахівці постійно вносять корективи у свої звіти, і реальний показник, що спостерігався, можна дізнатися лише на наступний день.

За прогнозом сервісу Meteoagent, завтра, 18 серпня, спостерігатиметься помірний рівень геомагнітних збурень — 4 бали. У вівторок, 19 числа, показник підвищиться до 5.

Як свідчать дані NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration — Національне управління океанічних і атмосферних досліджень), наразі спостерігається поступове зниження активності Сонця: це видно з динаміки радіопотоку на довжині хвилі 10,7 см (F10.7), який є ключовим індикатором сонячної активності та використовується для прогнозування космічної погоди.

Як впливають магнітні бурі на людей

Під час геомагнітних збурень зростає навантаження на серцево-судинну та нервову системи. У чутливих людей можуть виникати головний біль, запаморочення, перепади тиску, порушення сну, втома чи дратівливість. Також бурі здатні погіршувати концентрацію та впливати на настрій.

Як захиститися:

підтримуйте водний баланс (пийте більше чистої води);

уникайте надмірної кількості кофеїну та алкоголю;

намагайтеся більше відпочивати та спати не менше 7–8 годин;

виходьте на свіже повітря та робіть легкі прогулянки;

людям із хронічними хворобами варто мати під рукою ліки, призначені лікарем.

Раніше ми також писали, коли закінчиться сезон магнітних бурь і знизиться сонячна активність.

