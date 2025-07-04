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Потужність магнітних бурь знизилася, але чи дійсно це так

04.07.2025 15:50
Микола Деркач
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Згідно з даними сервісу Meteoagent, від сьогодні, 4 липня 2025 року, магнітні бурі відступили, а К-індекс знизився до позначки 2,1 (за 9-бальною шкалою). Але чи дійсно тиск космічної погоди послабився?

Потужність магнітних бурь знизилася, але чи дійсно це так

Фото: chatgpt.com

Попри повідомлення про зниження К-індексу до 2,1, експерти застерігають: дані про магнітні бурі часто уточнюються із затримкою. Прогноз Meteoagent та інших сервісів, зокрема NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень) базується на попередніх розрахунках і може суттєво відрізнятися від фактичних показників, які фіксуються постфактум. Як показує практика, реальний рівень геомагнітної активності часто виявляється вищим — на 2-3 бали — порівняно з онлайн-графіками, що доступні в режимі реального часу.

Звертаючи увагу на те, що за даними NASA та NOAA сьогодні ми спостерігаємо пік сонячного циклу (він припадає на середину 2025 року), і значно перевищує всі попередні прогнози аналітиків, можемо припустити, що на суттєвий спад магнітних бурь, на жаль, розраховувати не варто, і позитивний прогноз на найближчі дні (к-індекс у зеленій зоні), скоріш за все, перетвориться у 4-6 балів (жовта-червона зона).

Читайте також: Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Сонячний пік: що це означає та чим загрожує

Пік сонячної активності — це фаза, коли на поверхні Сонця спостерігається найбільша кількість плям, спалахів і викидів плазми. У цей період зростає частота корональних викидів маси (CME) — хмар заряджених частинок, які можуть досягати Землі. Потрапляючи у магнітосферу нашої планети, вони збурюють її, спричиняючи геомагнітні бурі різної інтенсивності.

Під час піку активності можливе накладання кількох бурь поспіль, що створює тривало нестабільне магнітне тло (зокрема, через це складно спрогнозувати к-індекс). У цей час також підвищується ризик найсильніших сонячних спалахів — класів M і X, які здатні викликати навіть глобальні радіозбурення або перебої в роботі супутників.

Хто найбільше реагує на магнітні бурі?

Навіть слабкі бурі (рівня G1 за шкалою NOAA) можуть позначитися на самопочутті чутливих людей. До поширених симптомів належать:

  • головний біль;
  • дратівливість або розсіяність;
  • безсоння;
  • загальне виснаження.

Крім того, під час геомагнітних збурень можливі перебої у роботі навігаційних систем, GPS, радіозв’язку, особливо в регіонах із високими широтами.

Цікаво, що така активність дає і позитивні явища: мешканці північних областей іноді можуть спостерігати полярне сяйво, як це було в ніч на 2 липня 2025 року.

Як підтримати організм у період магнітних бурь

Лікарі радять дотримуватися простих, але дієвих рекомендацій:

  • регулярний режим сну й відпочинку, уникнення перенавантаження;
  • відмова від стимуляторів — кави, міцного чаю, алкоголю, особливо перед сном;
  • помірна фізична активність — ранкова зарядка або прогулянка на свіжому повітрі;
  • збалансоване харчування та достатня кількість води;
  • обмеження екранного часу ввечері, щоб не навантажувати нервову систему;
  • особам із серцево-судинними захворюваннями варто бути особливо обережними: у дні підвищеної активності зростає ризик аритмій, тискових перепадів та болю у ділянці серця.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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