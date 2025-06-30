ШІ масово забирає роботу в початківців у різних галузях: що буде далі

З початку листопада 2022 року, коли був запущений ChatGPT, кількість робочих місць початкового рівня у Великобританії та багатьох інших країнах зменшилася на третину, і це тільки початок

Про це повідомляє The Times з посиланням на дані платформи з пошуку роботи Adzuna.

Зокрема, кількість вакансій для стажистів, випускників, молодших спеціалістів і посад, що не вимагають вищої освіти, знизилась на 31,9%. Сьогодні на такі пропозиції припадає лише чверть від загальної кількості вакансій на ринку, що майже на 4% менше, ніж у 2022 році.

Як пояснюють аналітики, це скорочення відбувається на тлі дедалі більшої автоматизації бізнес-процесів за допомогою штучного інтелекту. Компанії відверто заявляють про наміри зменшити чисельність персоналу завдяки AI.

Наприклад, телекомунікаційний гігант BT Group ще у травні 2023 року оголосив, що до 2030 року замінить 10 тис. робочих місць штучним інтелектом. Йдеться, зокрема, про операторів кол-центрів і спеціалістів з діагностики мереж. Нова генеральна директорка компанії Еллісон Кіркбі вже натякнула, що подальший розвиток AI може призвести до ще масштабнішого скорочення кадрів.

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Підтвердженням цієї тенденції стали і слова Даріо Амодея, керівника стартапу Anthropic, який оцінюється у $61 мільярд. Минулого місяця він попередив, що AI може усунути до половини всіх «білих комірців» початкового рівня протягом п’яти років. На його думку, це може підвищити рівень безробіття на 10-20%.

Що це означає?

Аналітики все частіше б’ють на сполох: AI починає не лише підвищувати продуктивність, а і витісняти молодих спеціалістів, які традиційно робили перші кроки у кар’єрі на посадах без досвіду. Скорочення таких вакансій обмежує можливості входу в ринок праці, посилює конкуренцію серед випускників і може призвести до довгострокових наслідків для економіки.

Паралельно з цим ринок праці шукає нові підходи до перепідготовки кадрів та адаптації освітніх програм. Але темпи технологічних змін залишаються випереджаючими.

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