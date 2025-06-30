close-btn
PaySpaceMagazine

ШІ масово забирає роботу в початківців у різних галузях: що буде далі

30.06.2025 19:00
Микола Деркач
Читати росiйською

З початку листопада 2022 року, коли був запущений ChatGPT, кількість робочих місць початкового рівня у Великобританії та багатьох інших країнах зменшилася на третину, і це тільки початок

ШІ масово забирає роботу в початківців у різних галузях: що буде далі

Фото: unsplash.com

Про це повідомляє The Times з посиланням на дані платформи з пошуку роботи Adzuna.

Зокрема, кількість вакансій для стажистів, випускників, молодших спеціалістів і посад, що не вимагають вищої освіти, знизилась на 31,9%. Сьогодні на такі пропозиції припадає лише чверть від загальної кількості вакансій на ринку, що майже на 4% менше, ніж у 2022 році.

Як пояснюють аналітики, це скорочення відбувається на тлі дедалі більшої автоматизації бізнес-процесів за допомогою штучного інтелекту. Компанії відверто заявляють про наміри зменшити чисельність персоналу завдяки AI.

Наприклад, телекомунікаційний гігант BT Group ще у травні 2023 року оголосив, що до 2030 року замінить 10 тис. робочих місць штучним інтелектом. Йдеться, зокрема, про операторів кол-центрів і спеціалістів з діагностики мереж. Нова генеральна директорка компанії Еллісон Кіркбі вже натякнула, що подальший розвиток AI може призвести до ще масштабнішого скорочення кадрів.

Читайте також: Google представив нову модель ШІ, яка може працювати без інтернету

Підтвердженням цієї тенденції стали і слова Даріо Амодея, керівника стартапу Anthropic, який оцінюється у $61 мільярд. Минулого місяця він попередив, що AI може усунути до половини всіх «білих комірців» початкового рівня протягом п’яти років. На його думку, це може підвищити рівень безробіття на 10-20%.

Що це означає?

Аналітики все частіше б’ють на сполох: AI починає не лише підвищувати продуктивність, а і витісняти молодих спеціалістів, які традиційно робили перші кроки у кар’єрі на посадах без досвіду. Скорочення таких вакансій обмежує можливості входу в ринок праці, посилює конкуренцію серед випускників і може призвести до довгострокових наслідків для економіки.

Паралельно з цим ринок праці шукає нові підходи до перепідготовки кадрів та адаптації освітніх програм. Але темпи технологічних змін залишаються випереджаючими.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника

Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ

OpenAI випустила найпотужнішу версію свого ШІ — o3-pro

Рубрики: АналітикаСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Google представив нову модель ШІ, яка може працювати без інтернету 26.06.2025

Google представив нову модель ШІ, яка може працювати без інтернету
Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника 18.06.2025

Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника
Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ 18.06.2025

Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ
Скільки електроенергії витрачає ChatGPT на один запит — Сем Альтман 16.06.2025

Скільки електроенергії витрачає ChatGPT на один запит — Сем Альтман
OpenAI випустила найпотужнішу версію свого ШІ — o3-pro 12.06.2025

OpenAI випустила найпотужнішу версію свого ШІ — o3-pro
Невдовзі у Дії зʼявиться перша ШІ-послуга — Федоров 04.06.2025

Невдовзі у Дії зʼявиться перша ШІ-послуга — Федоров
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  20:20

Grayscale назвала 20 криптовалют із потенціалом зростання у третьому кварталі 2025

 Сьогодні  19:40

У Дії зʼявилася нова послуга

 Сьогодні  19:00

ШІ масово забирає роботу в початківців у різних галузях: що буде далі

 Сьогодні  18:20

XRP націлився на новий рекорд — аналітик

 Сьогодні  17:40

Сім стартапів представили Україну на The Next Web 2025

 Сьогодні  17:00

Президент створив нову Раду з підтримки підприємництва

 Сьогодні  16:20

Скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber