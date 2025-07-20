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Найбільший марсіанський метеорит продали на аукціоні за $5,3 млн

20.07.2025 10:00
Микола Деркач

У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby’s продали найбільший із коли-небудь знайдених на Землі фрагментів Марса — метеорит під назвою NWA 16788. Анонімний покупець заплатив за нього $5,3 мільйона, включно з податками та зборами. Це рекордна сума для марсіанських метеоритів

Найбільший марсіанський метеорит продали на аукціоні за $5,3 млн

Фото: Sotheby’s

NWA 16788 важить 24,5 кг і є в рази масивнішим за більшість уламків марсіанського походження, які зазвичай представлені крихітними зразками. За словами представників аукціонного дому, це справді «монументальний екземпляр» — майже на 70% більший за будь-який інший марсіанський метеорит, який коли-небудь знаходили на Землі.

Метеорит виявили в листопаді 2023 року в пустельному регіоні Агадес на півночі Нігеру. Загалом на Землі знайдено лише близько 400 марсіанських метеоритів, тож цей зразок є надзвичайно рідкісним. За словами Кассандри Гаттон, віцепрезидентки напряму науки та природничої історії в Sotheby’s, цей метеорит — унікальне поєднання значних розмірів, виразного червоного кольору й історичної цінності.

«Це відкриття, яке трапляється раз на покоління», — зазначила вона.

Науковий аналіз показав, що метеорит, ймовірно, було вибито з поверхні Марса внаслідок потужного зіткнення з астероїдом. Частини зразка навіть перетворилися на скло — такий ефект спостерігається за надзвичайно високих температур. Під час проходження через атмосферу Землі на поверхні метеорита також утворилася склоподібна кірка.

Найбільший марсіанський метеорит продали на аукціоні за $5,3 млн

Фото: Sotheby’s

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Продаж метеорита викликав дискусії серед науковців. Палеонтолог Стів Бруссатт з Единбурзького університету вважає, що такі об’єкти мають належати громадськості, а не зникати у приватних колекціях:

«Це має бути у музеї, де його могли б бачити та досліджувати люди, діти, родини», — сказав він.

Натомість планетарна науковиця Джулія Картрайт з Університету Лестера вважає, що приватний ринок метеоритів має позитивний бік: він стимулює пошук нових зразків, які потім потрапляють до науковців. Вона також зазначила, що референсний зразок NWA 16788 збережено в обсерваторії Purple Mountain у Китаї, тож дослідницький інтерес до метеорита збережеться, навіть якщо його основну частину придбав приватний колекціонер.

Це не перший випадок, коли марсіанські метеорити продають на аукціонах. У 2021 році фрагмент зі включеннями атмосфери Марса (тобто мікроскопічна кількість газу, що потрапила в породу ще на поверхні планети) був проданий на аукціоні Christie’s за $200 тисяч — утричі більше за початкову оцінку.

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За матеріалами edition.cnn.com.

Рубрики: ГрошіСвітНовиниКосмосНаука
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