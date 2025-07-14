У липні українці зможуть побачити одразу три зорепади

Повний Місяць у липні вже минув, але для любителів зоряного неба попереду ще кілька видовищних подій. Цього місяця можна буде побачити три метеорні потоки

У липні на нічному небі з’являться Альфа Капрікорніди, Персеїди та Дельта Аквариди. Найінтенсивніше вони проявляться у різні дні з кінця липня до серпня. Деякі з них походять від відомих комет.

Альфа Капрікорніди

Альфа Капрікорніди — помірний, але дуже яскравий метеорний потік, який починається 12 липня. Його радіант знаходиться у сузір’ї Козерога. Хоча кількість метеорів відносно невелика, яскравість компенсує цю скромність. Пік потоку очікується вночі 29 та 30 липня.

Альфа Капрікорніди — це залишки короткоперіодичної комети 169P/NEAT. Навіть у пік можна побачити лише близько п’яти метеорів на годину, але кожен з них — яскраве й захопливе видовище, що не вимагає ідеальних умов спостереження. Цей потік добре видно навіть у місцях із незначним світловим забрудненням. Завдяки фазі зростаючого серпа Місяця умови для спостереження будуть сприятливими. Найкраще спостерігати Альфа Капрікорніди після 22:00.

Персеїди

Персеїди — один із найвідоміших літніх метеорних потоків і справжній фаворит сезону. Перші метеори з’являться вже у середині липня, а триватиме потік до кінця серпня. Пік Персеїдів припаде на ніч з 12 на 13 серпня.

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Цей потік виникає з комети Свіфта–Таттла, яка обертається навколо Сонця раз на 133 роки. У період максимуму можна побачити від 5 до 75 метеорів на годину — це один із найщедріших потоків літа. Але для найкращого спостереження потрібна темна місцевість із мінімальним світловим забрудненням. Цього року умови дещо ускладнить яскравий Місяць, тож варто вирушати на спостереження ближче до півночі або пізніше.

Дельта Аквариди

Ще один метеорний потік, який прикрасить липневе небо, — Дельта Аквариди. Перші метеори з’являться близько 18 липня, а пік припаде на 29–30 липня. Потік бере початок у сузір’ї Водолія, а його джерелом є короткоперіодична комета 96P/Макгольца.

У середньому цей потік дає 25–30 метеорів на годину, хоча в окремі роки (наприклад, 1977 і 2003) їхня кількість значно зростала. Аквариди особливі тим, що багато метеорів залишають після себе яскравий слід, що робить їхнє спостереження ще більш вражаючим. Завдяки ранньому заходу Місяця у фазі серпа умови будуть ідеальними.

Для всіх метеорних потоків найкращі умови спостереження — після заходу Місяця, далеко від міського світла, у ясну ніч.

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Джерело: Wionews.