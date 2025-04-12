Магнітний полюс Землі зміщується: як це вплине на людей

Учені стверджують, що географічний магнітний Північний полюс рухається і може зміститися майже на 90 футів (27 метрів) до 2100 року

Оскільки полярні льодовикові щити тануть швидше в умовах потепління клімату, маса Землі перерозподіляється, дещо зміщуючи вісь обертання нашої планети.

Хоча ці зміни можуть бути незначними в планетарному масштабі, вчені попереджають, що вони можуть спричинити хаос для супутникової навігації.

Коли Земля обертається навколо своєї осі, зміни в океанах, атмосфері та глибоко в розплавленій мантії змушують планету коливатися, як дзига.

Хоча більшість коливань планети є регулярними і передбачуваними, вчені з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха виявили, що зміни, спричинені людиною, незабаром переважатимуть природні зрушення.

Оскільки супутники і телескопи далекого космосу визначають своє положення, посилаючись на вісь обертання Землі, будь-яка зміна Північного полюса може спричинити серйозні проблеми.

Провідний автор дослідження доктор Мостафа Кіані Шахванді розповів, що це може призвести до неточностей «від кількох метрів до сотень метрів».

Як і все, що обертається навколо своєї осі, великі зміни в розподілі маси Землі призводять до того, що вона зміщується навколо своєї осі.

Здебільшого це нормальний і передбачуваний процес, спричинений такими факторами, як регулярні цикли океанічних течій.

Однак, оскільки крижані покриви та льодовики планети тануть швидше, це спричиняє більш швидкий перерозподіл маси, ніж вчені спостерігали в минулому, що призводить до зміщення полюса.

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Доктор Шахванді та його співавтор виміряли рух полюсів між 1908 і 2000 роками і порівняли його з прогнозами танення льоду, щоб побачити, наскільки далеко вони можуть зміститися в майбутньому.

За найгіршим сценарієм, якщо викиди парникових газів не будуть скорочені, різке танення льодовиків призведе до переміщення полюсів на 89 футів (27,1 м) між 1900 і 2100 роками.

У більш оптимістичному сценарії, за якого викиди парникових газів будуть скорочені, Північний полюс все одно зміститься на цілих 39 футів (12 метрів).

Наразі антропогенний вплив не так сильно впливає на зміщення полюсів, як природні причини. Найбільшим джерелом зсуву полюсів наразі є відновлення Землі після останнього льодовикового періоду.

Під час льодовикового періоду земна кора опускалася під вагою льодовиків і піднімалася, коли вони танули, перерозподіляючи вагу планети.

Хоча останній льодовиковий період закінчився понад 10 000 років тому, його наслідки все ще можна спостерігати у природному зміщенні Північного полюсу.

Однак у найближчому майбутньому, на думку вчених, кліматичні зміни, спричинені людиною, випередять льодовиковий період як найбільший фактор, що спричинив їх.

Нещодавно вчені попередили, що світовий морський лід — замерзла океанська вода на Північному і Південному полюсах — впав до рекордно низького рівня.

Минулого місяця площа арктичного морського льоду досягла найнижчого місячного показника для березня за 47 років супутникових спостережень.

Дослідники виявили, що найбільшими джерелами зсуву полюсів є танення Гренландського льодовикового щита та Антарктичного льодовикового щита.

Якщо ці зміни триватимуть, вони, ймовірно, спричинять проблеми для чутливих навігаційних систем супутників і космічних телескопів, таких як Космічний телескоп імені Джеймса Вебба.

Це буде погано для навігаційних систем на Землі, але ще більш небезпечно для космічних апаратів, оскільки стане важче визначити їхнє точне місцезнаходження.

Доктор Шахванді каже, що це може призвести до «кілометрових» помилок для космічних апаратів, які досліджують далекі планети.

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Джерело: DailyMail.