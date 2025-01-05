У Сонця був брат близнюк: куди він подівся

Багато зірок у нашій галактиці існують парами, але наше Сонце — помітний виняток. Зараз вчені знаходять докази того, що колись у нього міг бути власний супутник. Питання у тому, куди він подівся?

Сонце — досить ізольована зірка. Найближчий до нього зоряний сусід, Проксима Центавра, знаходиться на відстані 4,2 світлових роки. Однак сучасні дослідження показують, що більшість зірок формуються парами або навіть у мультизіркових системах. Астрономи виявили, що цей процес часто починається ще в «зоряних яслах» — гігантських хмарах газу та пилу, які утворюють протозірки.

Однією із дослідниць цього процесу є Сара Садавой (Sarah Sadavoy), астрофізикиня із Королівського університету в Канаді. Вона дослідниця молекулярної хмари Персея — «ясел», де формуються молоді зірки. Її висновок підтвердив, що протозірки частіше утворюються парами.

«Ви отримуєте невеликі сплески густини всередині цих коконів, і вони здатні руйнуватися і утворювати кілька зірок, що ми називаємо процесом фрагментації, — каже Садавой. — Якщо вони дуже далеко одна від одної, то можуть ніколи не взаємодіяти. Але якщо вони неподалік, гравітація має шанс утримати їх разом».

Однак багато з таких зірок втрачають зв’язок протягом перших декількох мільйонів років. Садавой припускає, що так могло статися і з нашим Сонцем.

«Якщо ми дійсно утворилися з компаньйоном, то ми його втратили», — додає вона.

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Є серйозні підказки, що Сонце могло бути частиною подвійної системи. Наприклад, Хмара Оорта — регіон комет та льодових об’єктів далеко за орбітою Плутона — може зберігати сліди взаємодії зірки-компаньйона. Астроном Амір Сірадж (Amir Siraj) із Гарвардського університету вважає, що саме ця зірка могла допомогти створити таку велику кількість об’єктів у цій області.

«Без компаньйона складно пояснити, як така велика кількість об’єктів опинилася на віддалених околицях Сонячної системи», — зазначає Сірадж.

Хоча виявлення втраченого «близнюка» Сонця здається складним завданням, астрономи припускають, що він може знаходитися десь у галактиці — можливо, навіть зі своєю власною планетною системою. Ця гіпотеза відкриває нові перспективи для вивчення формування зірок і планет не лише у нашій системі, а й за її межами.

У 2018 році вчені навіть виявили зірку з таким самим складом і розмірами на відстані менше 200 світлових років, але це не означає, що саме вона була компаньйоном Сонця. Зоря могла бути однією з багатьох, сформованих у тому ж регіоні.

Також науовці висувають гіпотезу, що компаньйон нашого Сонця був червоним карликом або гарячішою зіркою: міг мати інший розмір або тип, що ускладнює його пошуки.

Отже, якщо Сонце справді мало брата, він, швидше за все, зараз «загублений» серед інших зірок Чумацького Шляху. Вчені вважають, що його практично неможливо ідентифікувати, оскільки він міг переміститися дуже далеко.

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За матеріалами bbc.com.