Головні астрономічні явища 2025: чого чекати у новому році

2025 рік буде наповнений дивовижними астрономічними подіями, які ви не захочете пропустити, якщо любите спостерігати за небом

Від вражаючого параду планет до місячного затемнення, метеоритного дощу та Супермісяця — у новому році є багато чого, до чого варто підготуватися.

Парад семи планет

Першим у січні відбудеться парад планет. У нічному небі можна буде побачити Венеру, Сатурн, Юпітер і Марс разом. Вони залишатимуться видимими до кінця лютого. Дві інші планети — Нептун і Уран — також будуть частиною цього параду. Однак їх можна буде побачити лише в телескоп.

Щоб побачити планети, подивіться на небо після заходу сонця, приблизно о 20:30 за місцевим часом. Венера, Сатурн і Нептун залишаться на горизонті лише деякий час і зайдуть між 23:30 і північчю. Марс, Юпітер і Уран не спатимуть всю ніч і повільно почнуть заходити з наближенням світанку. Марс зайде останнім.

Пізніше парад планет стане ще більш дивовижним, коли до них приєднається Меркурій. Всі сім планет зійдуть, хоча одночасно буде видно лише кілька з них, оскільки Сатурн, Меркурій і Нептун будуть надто близько до Сонця, коли воно зайде.

Хоча планети залишатимуться на небі ще кілька тижнів, найкращий час для спостереження — з 21 січня по 21 лютого. Найідеальніший час для спостереження — 29 січня, під час молодика.

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Місяць закриває Марс

Місячне затемнення очікується 13 січня, коли наш Місяць закриє світло Марса приблизно на годину. Це день повного місяця, який буде окультним для червоної планети. Якщо ви уважно стежитимете за небом, то побачите Марс зліва від Місяця, який незабаром зникне. Це відбувається тому, що Місяць заблокує світло Марса.

Це надзвичайно рідкісне явище, і його можна побачити не скрізь. Час також залежатиме від того, де ви знаходитесь.

Повне місячне затемнення

Березень принесе з собою повне місячне затемнення в ніч з 13 на 14 число. Земля опиниться безпосередньо між Сонцем і повним Місяцем, відкинувши тінь на місячну поверхню. Воно розпочнеться як часткове місячне затемнення о 1:09 за східноєвропейським часом, коли ви побачите вигнуту тінь від Землі, що затуляє місячне світло. Повного затемнення Місяць досягне з 2:26 до 3:31, змінивши свій колір на помаранчевий.

Метеорні потоки Ліриди та Оріоніди

У 2025 році можна буде спостерігати два метеорні потоки — метеорний потік Ліриди та метеорний потік Оріоніди. 22-23 квітня Ліриди влаштують видовищне шоу падаючих зірок, що походять із сузір’я Ліри Арфи.

21-22 жовтня метеорний потік Оріоніди досягне свого піку. Шанси спостерігати зорепад будуть вищими, оскільки Місяць буде майже невидимим.

Супермісяць

І під кінець 2025 року, 5 листопада, на нас чекає Супермісяць.

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За матеріалами: WioNews.