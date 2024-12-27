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Вчені вперше змогли записати звуки Сонця

27.12.2024 19:20
Дарія Шуть
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Науковці продовжують досліджувати, чи видає Сонце звуки, і якщо це дійсно так, то як їх можна зафіксувати

Вчені вперше змогли записати звуки Сонця

Фото: freepik.com

Хоча космічний простір позбавлений атмосфери для передачі звукових хвиль, самі процеси на Сонці створюють потужні акустичні явища, які можна вивчати через їхні ефекти на навколишнє середовище.

Як пояснюють американські вчені, через конвективні процеси на Сонці виникають акустичні хвилі, що поширюються у його плазмі. Ці хвилі не передаються через космос як звук у звичному для людей розумінні, однак вони створюють вібрації, які можуть бути зафіксовані сучасними інструментами.

Сонячні обсерваторії, такі як Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), використовують ці сигнали для вивчення внутрішньої структури та динаміки нашої зірки.

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За даними дослідників, Сонце видає низькочастотні «гули», які виникають внаслідок турбулентності у конвективних шарах. Ці вібрації нагадують звук музичного інструмента і відображають складні процеси, які відбуваються у сонячній короні та на поверхні зірки.

Дослідження цих акустичних хвиль допомагає вченим зрозуміти, як сонячна активність впливає на Землю, включаючи космічну погоду та магнітні бурі. Наприклад, спалахи на Сонці та корональні викиди маси породжують хвилі, які впливають на магнітосферу Землі.

Ці дослідження також мають і важливе практичне значення. Краще розуміння сонячної динаміки може допомогти в прогнозуванні космічної погоди, що важливо для захисту супутників, електромереж та астронавтів.

Нагадаємо, NASA випустило 3D-моделі, які детально описують деякі особливості поведінки Сонця. Симуляція показує турбулентні потоки матеріалів, що рухаються вгору від внутрішніх шарів Сонця до його атмосфери, коли матеріали закручуються та еволюціонують під час подорожі.

Крім того, науковці попереджають, що сонячна активність збережеться або навіть зросте після того, як закінчиться сонячний максимум, і ми увійдемо у фазу сонячного циклу, яку називають «зоною битви».

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаукаHSBCMozido
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