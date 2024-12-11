На Землі почастішають магнітні бурі: що відбувається з Сонцем

Науковці попереджають, що сонячна активність збережеться або навіть зросте після того, як закінчиться сонячний максимум, і ми увійдемо у фазу сонячного циклу, яку називають «зоною битви»

Сонячний максимум — це період приблизно 11-річного сонячного циклу, або циклу сонячних плям, коли кількість видимих темних плям на Сонці досягає максимуму. У цей час потужні сонячні спалахи вибухають з поверхні Сонця і викидають на Землю хмари заряджених частинок, викликаючи інтенсивні геомагнітні бурі, які малюють яскраві полярні сяйва на нічному небі.

Офіційно сонячний максимум тільки-но розпочався. Однак у листопаді компанія Lynker Space, що займається прогнозуванням космічної погоди і розробкою відповідних рішень, пояснила, що нова фаза сонячного циклу, відома як «зона битви», ймовірно, почнеться в найближчі рік-два, коли закінчиться сонячний максимум.

Ця відносно маловивчена фаза сонячного циклу, коли на Сонці з’являються гігантські коронарні діри, може виявитися катастрофічною для супутників, що обертаються навколо Землі.

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Фізик Сонця і віцепрезидент Lynker Space Скотт Макінтош розповів, що геомагнітна активність у верхніх шарах атмосфери може збільшитися на 50% під час зони активності, яка може тривати до 2028 року.

«Потенціал великих, небезпечних геомагнітних бур в найближчі кілька років дуже реальний», — попередив він.

Що таке «зона битви»?

На додаток до 11-річного циклу сонячних плям, який знайомий більшості людей, Сонце також має довший 22-річний «цикл Хейла» — це час, необхідний для того, щоб магнітне поле нашої зірки перевернулося, а потім знову повернулося назад.

Під час цього довшого циклу великі смуги магнетизму, відомі як смуги циклу Хейла, виникають на полюсах Сонця і повільно мігрують до сонячного екватора, незалежно від ширшого магнітного поля зірки. Нова смуга з’являється в обох півкулях Сонця під час кожного сонячного максимуму і триває до кінця наступного циклу сонячних плям, коли смуги досягають сонячного екватора і зникають в результаті того, що дослідники називають «сонячним термінатором».

Це означає, що протягом першої половини циклу сонячних плям (від сонячного мінімуму до сонячного максимуму) в кожній з півкуль Сонця спостерігається лише одна смуга циклу Хейла. Але під час другої половини циклу (після сонячного максимуму) в кожній півкулі є по дві смуги.

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Макінтош пояснив, що перекриття цих гігантських смуг керує циклом сонячних плям. Коли в кожній півкулі є лише одна смуга, виникає магнітний дисбаланс по всьому Сонцю зі слабшими магнітними полями поблизу екватора. Це дозволяє збільшувати кількість чорних плям навколо талії нашої рідної зірки.

Але коли з’являється друга смуга, вона «зменшує дисбаланс» і ускладнює утворення сонячних плям. Зрештою, за кілька років, коли смуги рухаються до екватора, дисбаланс поступово зменшується, доки Сонце не зможе утворити жодної сонячної плями.

За словами Макінтоша, «зона битви» — це новий термін, запроваджений Lynker Space для опису періоду, коли дві смуги циклу Хейла «змагаються за домінування» в кожній з півкуль Сонця.

Значно підвищена активність

Причина того, що «зона битви» є потенційно більш небезпечною, ніж сонячний максимум, полягає у двох факторах. По-перше, кількість сонячних спалахів на Сонці, залишається високою протягом декількох років після сонячного максимуму. А це означає, що Земля зазнає стільки ж сонячних штормів, скільки ми отримуємо зараз.

По-друге, магнітне перетягування каната між смугами циклу Хейла призводить до утворення корональних дір — гігантських темних плям, створених магнітним полем Сонця, які пронизують сонячну корону, або зовнішню атмосферу. Корональні діри небезпечні тим, що можуть створювати короткі та екстремальні пориви сонячного вітру — постійного потоку заряджених частинок, що викидаються Сонцем.

Для більшості людей на Землі «зона битви» становить дуже незначну загрозу, а для мисливців за полярними сяйвами це може бути навіть гарною новиною. Однак цей період може бути дуже складним для супутникових операторів, оскільки вся ця додаткова геомагнітна активність може спричинити роздування верхніх шарів атмосфери.

Нагадаємо, NASA випустило 3D-моделі, які детально описують деякі особливості поведінки Сонця. Симуляція показує турбулентні потоки матеріалів, що рухаються вгору від внутрішніх шарів Сонця до його атмосфери, коли матеріали закручуються та еволюціонують під час подорожі.

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За матеріалами Live Science