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Вчені створили технологію генерації сонячної енергії в космосі: як працює

27.10.2024 12:00
Дарія Шуть
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Дослідники з Японії провели попередній експеримент із генерації сонячної енергії в космосі та відправлення її назад на Землю

Вчені створили технологію генерації сонячної енергії в космосі: як працює

Фото: freepik.com

Генерація сонячної енергії в космосі має потенціал як стабільне джерело енергії, оскільки в космосі немає погодних умов або циклів дня і ночі, які могли б порушити цей процес. Дослідження цієї технології також проводяться у США, європейських країнах та Китаї.

Головна ідея японського проєкту полягає в тому, щоб встановити геостаціонарні сонячні панелі в космосі на висоті 36 тис. км і перетворювати електроенергію, що виробляється, в мікрохвилі для передачі на Землю. Вчені сподіваються, що технологію можна буде почати використовувати з 2045 року.

Під час експерименту науковці перевірили точкову передачу мікрохвиль, перетворених з електрики. Для випробування можливості попадання мікрохвиль в ціль на відстані використовувався пристрій площею близько 70 кв. см. На моніторі було видно, що мікрохвилі точно потрапляють у ціль.

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Вже у грудні цього року вчені планують провести експеримент з передачі електроенергії на Землю з літака, що летить на висоті 7000 метрів. На наступному етапі у 2025 році дослідники хочуть провести аналогічний експеримент вже із використанням невеликого супутника.

Керівник проєкту Japan Space Systems Янагава Хірокі заявив, що генерація сонячної енергії в космосі має великі перспективи як аварійне джерело електроенергії після стихійних лих. За його словами, Японія веде дослідження та розробки в галузі космічної сонячної енергетики з 1990-х років, і зараз ця технологія починає набувати форми.

Він висловив сподівання на успіх льотних випробувань, запланованих на кінець цього року, та на серію експериментів із космосу, які розпочнуться у 2025-му.

Нагадаємо, компанія LG Chem розробила матеріал, який може усунути ризик теплового розряду в літій-іонних батареях. Цей прорив може підвищити безпеку електромобілів, смартфонів та інших пристроїв, які використовують ці типи батарей.

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За матеріалами NHK

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїКосмосНаука
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