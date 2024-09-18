Скоро Земля отримає ще один супутник, але ненадовго

Вже у вересні 2024 року в Місяця та Землі з’явиться ще один «компаньйон» — невеликий астероїд 2024 PT5, який приєднається до нас лише на декілька місяців

На відміну від Місяця, основного супутника Землі, який супроводжує нашу планету близько 4 мільярдів років, цей «новий міні-місяць» пробуде тут лише два місяці, перш ніж повернеться до свого дому в поясі астероїдів, що слідує за нашою планетою та обертається навколо Сонця.

Команда науковців, які добре знаються на вивченні подібних процесів, ідентифікувала майбутню подію гравітаційного захоплення. Вони помітили особливі динамічні властивості 2024 PT5 під час регулярного моніторингу нововідкритих об’єктів на предмет потенційно цікавої поведінки.

«Об’єкт, який збирається відвідати нас, належить до поясу астероїдів Арджуна, вторинного поясу астероїдів, що складається з космічних порід, які рухаються по орбітах, дуже схожих на земні, на середній відстані до Сонця близько 93 мільйонів миль (150 мільйонів кілометрів), — розповів Space.com провідний автор дослідження і професор Мадридського університету Комплутенсе Карлос де ла Фуенте Маркос. — Об’єкти у поясі астероїдів Арджуна є частиною навколоземної популяції астероїдів і комет».

Маркос пояснив, що деякі з цих об’єктів у поясі астероїдів Арджуна можуть наближатися до Землі на близьку відстань близько 2,8 млн миль (4,5 млн км) і на низьких швидкостях близько 2200 миль на годину (3540 км/год).

«За таких умов геоцентрична енергія об’єкта може стати від’ємною, і об’єкт може стати тимчасовим супутником Землі. Цей конкретний об’єкт буде проходити через цей процес, починаючи з наступного тижня і протягом приблизно двох місяців, — додав науковець. — Він не буде рухатися по повній орбіті навколо Землі».

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«Міні-місячні» події бувають двох типів. Перші — це тривалі епізоди, під час яких астероїд робить один або кілька обертів навколо нашої планети, причому ці гравітаційні взаємодії тривають один або кілька років. Другий тип епізодів — це короткі взаємодії, під час яких мале тіло не завершує одного повного оберту. Ці тимчасові захоплення можуть тривати лише кілька днів, тижнів або навіть місяців.

Маркос пояснив, що досі наука ідентифікувала лише два об’єкти, які зазнали тривалого захоплення: 2006 RH120 і 2020 CD3. Випадків коротких захоплень ідентифіковано три: 1991 VG, 2022 NX1 і 2024 PT5. Але ще є кілька неоприлюднених спостережень.

Причиною викиду цих об’єктів з навколоземного простору є гравітаційні збурення, спричинені Сонцем. Після того, як 2024 року PT5 виконає свою роль міні-місяця, він повернеться на сонцецентричну орбіту, залишаючись частиною поясу астероїдів Арджуни.

На жаль, під час свого перебування навколо Землі 2024 PT5 не буде видимим для переважної більшості спостерігачів.

«Об’єкт занадто малий і тьмяний для звичайних аматорських телескопів і біноклів. Однак він знаходиться у межах діапазону яскравості типових телескопів, які використовують професійні астрономи, — сказав Маркос. — Для спостереження за цим об’єктом потрібен телескоп діаметром не менше 30 дюймів, а також CCD або CMOS-детектор, 30-дюймового телескопа і людського ока за ним буде недостатньо».

Маркос і його колеги мають намір провести спектроскопічні і фотометричні спостереження 2024 PT5, щоб краще зрозуміти його природу.

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