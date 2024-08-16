Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені

Інтенсивні дебати навколо космічного каменю, що вбив динозаврів, хвилюють науковців вже не одне десятиліття, але нове дослідження виявило деякі важливі дані про історію походження імпактора

Дослідники використали інноваційну методику, щоб продемонструвати, що апокаліптичний винуватець, який 66 мільйонів років тому врізався в поверхню Землі, спричинивши останнє масове вимирання, утворився за межами орбіти Юпітера. Саме Юпітер зазвичай захищає Землю від небезпечних космічних тіл. За рахунок величезної маси і гравітації він їх захоплює або відкидає за межі Сонячної системи, тому потрапляння таких астероїдів за межу Юпітера, ближче до Землі, малоймовірно.

Вони також спростовують ідею, що це була комета. Нові знання про астероїд, який утворив кратер у Чиксулубі, на території сучасного мексиканського півострова Юкатан, можуть покращити розуміння небесних об’єктів, які вразили нашу планету.

«Тепер ми можемо з усіма цими знаннями сказати, що цей астероїд спочатку сформувався за межами Юпітера», — розповів Маріо Фішер-Годде, провідний автор дослідження і геохімік з Кельнського університету.

Висновки особливо примітні, враховуючи, як рідко цей тип астероїдів стикається із Землею. Крім того, його склад дуже схожий на первинну матерію Сонячної системи, що робить його унікальним.

За словами Фішер-Годде, така інформація може виявитися корисною для оцінки майбутніх загроз або визначення того, як вода потрапила на нашу планету.

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Dисновки ґрунтуються на аналізі зразків осадових порід, що утворилися в період між крейдяною та палеогеновою епохами, тобто під час катастрофічного зіткнення астероїда з Землею.

Дослідники виміряли ізотопи елемента рутенію, який часто зустрічається на астероїдах, але є надзвичайно рідкісним на Землі. Таким чином, перевіривши відкладення в декількох геологічних шарах, які позначають уламки від зіткнення з Чиксулубом, вони змогли переконатися, що досліджуваний рутеній «на 100 відсотків походить з цього астероїда».

Ізотопи рутенію можна використовувати для розрізнення двох основних груп астероїдів: С-типу, або вуглецеві, астероїди, що утворилися в зовнішній Сонячній системі, і силікатні астероїди S-типу з внутрішньої Сонячної системи, ближче до Сонця.

Дослідження підтверджує, що астероїд, який спровокував мега-землетрус, спричинив глобальну зиму і знищив динозаврів та більшість інших видів життя, був астероїдом С-типу, який утворився за межами Юпітера.

Висновки вражають, адже більшість метеоритів — уламків астероїдів, які падають на Землю — належать до S-типу, зазначає Фішер-Годде.

Дослідження також відкидає ідею про те, що руйнівним імпактором була комета. Аналіз зразків показує, що небесний об’єкт значно відрізнявся за складом від підгрупи метеоритів, які, як вважають, були кометами в минулому.

Фішер-Годде вважає, що більш точне визначення природи астероїдів, які вдарялися об Землю з моменту її зародження близько 4,5 мільярдів років тому, може допомогти вирішити загадку походження води на нашій планеті.

Вчені вважають, що вода могла бути занесена на Землю астероїдами, ймовірно, С-типу, як той, що впав 66 мільйонів років тому, хоча вони трапляються рідше.

Вивчення астероїдів минулого також дозволяє людству підготуватися до майбутнього, каже Фішер-Годде.

«Якщо ми виявимо, що більш ранні події масового вимирання також можуть бути пов’язані з зіткненнями астероїдів С-типу, то, якщо коли-небудь на орбіті, що перетинає Землю, з’явиться астероїд С-типу, ми повинні бути дуже обережними», — сказав він.

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За матеріалами: Yahoo!.