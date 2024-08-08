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Учені хочуть створити «банк життя» на Місяці

08.08.2024 21:00
Ольга Деркач
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Люди дивляться на Місяць з великою надією. Вони хочуть побудувати на Місяці базу, прокласти залізничні колії і використовувати його як відправну точку для польоту на Марс. Зараз розробляється ще одна захоплююча ідея, пов’язана з нашим супутником

Учені хочуть створити «банк життя» на Місяці

Учені хочуть створити «банк життя» на Місяці Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, freepik.com

Вчені планують врятувати зникаючих тварин та інші види, відправивши їх на Місяць.

Вони хочуть створити на Місяці «біорезервуар», який включатиме заморожений біологічний матеріал різних видів. Згідно з планом, рідкий азот буде використовуватися для кріогенного заморожування ДНК, насіння, спор і навіть клітин або тканин. Потім ці заморожені матеріали будуть доставлені на Місяць на борту космічного корабля, де вони будуть розміщені на його північному і південному полюсах.

Температура в цих регіонах становить від -180 градусів до -230 градусів за Цельсієм. Це забезпечить збереження матеріалу в замороженому стані доти, доки людина не знайде спосіб відродити ці види.

Тривожно те, що понад мільйон видів наразі перебувають під загрозою зникнення, і цей план, принаймні в теорії, пропонує спосіб врятувати ці види.

Місяць має більше переваг над Землею з точки зору збереження цих видів, насамперед, завдяки своїй температурі. Банк життя на Місяці не потребував би штучного охолодження, оскільки місячні полюси надзвичайно холодні з температурою замерзання -410°F (-246°C). На Землі такі методи вимагали б величезних інвестицій, тоді як на Місяці, після транспортування зразків, жодних додаткових витрат не буде.

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Місяць також є безпечним місцем, оскільки на ньому не трапляються природні катаклізми. Крім того, відсутність людського контролю в будь-якій формі означає, що не буде ніяких суперечок про те, кому належить зразок. Також відсутній ризик забруднення та деградації. Товсті шари місячного реголіту також забезпечать захист від радіації.

Ця ідея також вписується в довгостроковий план людей щодо колонізації Місяця і виходу за його межі. Методи кріоконсервації стануть більш досконалими в цьому процесі, а вплив космічної радіації на біологічні матеріали також стане відомим. Все це допоможе людям розробити методи і технології, які допоможуть у космічних подорожах.

В рамках проєкту вчені заморозили зразки плавників бичка-зірки. Плавники допомагають вченим зрозуміти виклики, з якими вони можуть зіткнутися, щоб зберегти життя в суворих умовах космосу. Пізніше ці заморожені зразки вирушать на Міжнародну космічну станцію (МКС), щоб на власні очі побачити суворі умови космосу.

Нагадаємо, що учені знайшли на Місяці суперматеріал. У нещодавньому дослідженні вчені з Китайської академії наук (КАН) виявили на Місяці графен, що утворився природним шляхом і має особливу тонкошарову структуру.

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За матеріалами: WioNews.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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