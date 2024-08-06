Учені знайшли на Місяці суперматеріал

У 2004 році вчені з Манчестерського університету вперше виділили і дослідили графен — суперматеріал, що складається з одношарових атомів вуглецю, розташованих у гексагональній стільниковій решітці

Відтоді він став дивом, з властивостями, які роблять його надзвичайно корисним у численних сферах застосування. Серед науковців прийнято вважати, що близько 1,9% вуглецю в міжзоряному середовищі (МЗС) існує у формі графену, форма і структура якого визначаються процесом його утворення.

Так сталося, що на поверхні Місяця може бути багато цього суперматеріалу. У нещодавньому дослідженні вчені з Китайської академії наук (КАН) виявили на Місяці графен, що утворився природним шляхом і має особливу тонкошарову структуру.

Ці знахідки можуть мати кардинальні наслідки для нашого розуміння того, як сформувався Місяць, і призвести до створення нових методів виробництва графену, що знайдуть застосування в електроніці, накопичувачах енергії, будівництві та надматеріалах. Вони також можуть виявитися корисними для майбутніх місій, які створять постійну інфраструктуру на поверхні Місяця.

Учені знайшли у зразках з Місяця графенові пластівці товщиною від двох до семи шарів. Щодо того, як він туди потрапив, команда припустила, що графен міг утворитися під час періоду вулканічної активності на початку історії Місяця, коли він був ще геологічно активним. Вони також припускають, що графен був каталізатором сонячного вітру, який підняв місячний реголіт і його залізовмісні мінерали, що могло сприяти трансформації атомної структури вуглецю.

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Вони також допускають можливість падіння метеоритів, які, як відомо, створюють середовище з високою температурою і високим тиском, подібне до вулканічної активності.

Ці висновки також можуть мати величезний вплив на дослідження тут, на Землі, де графен досліджується для застосування в різних галузях — від електроніки і механіки до матеріалознавства. Як зазначають автори роботи, це дослідження може призвести до створення нових методів недорогого виробництва матеріалу і запропонувати додаткові можливості для дослідження Місяця:

«Виявлення графену в структурі «ядро-оболонка» свідчить про висхідний процес синтезу, а не відшарування, який зазвичай передбачає високотемпературну каталітичну реакцію. Тому тут запропоновано механізм утворення багатошарового графену та графітового вуглецю. У свою чергу, каталізоване мінералами утворення природного графену проливає світло на розробку недорогих масштабованих методів синтезу високоякісного графену. Таким чином, можна просувати нову програму дослідження Місяця і очікувати на деякі майбутні прориви».

Ці знахідки також можуть виявитися корисними для майбутніх місій, які призведуть до розвитку постійної інфраструктури на поверхні Місяця.

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За матеріалами: Universe Today.