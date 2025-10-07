Українці зможуть спостерігати метеорний потік Оріоніди у жовтні

Щороку в жовтні небо влаштовує одне з найефектніших світлових шоу — метеорний потік Оріоніди. Це осіннє явище вважають одним із найдинамічніших і найвражаючих усього року. У ніч із 20 на 21 жовтня 2025 року Земля знову пройде крізь слід, залишений кометою Галлея, і на небі спалахнуть десятки метеорів

Що таке Оріоніди

Метеорний потік Оріоніди виникає, коли Земля перетинає орбіту комети Галлея (1P/Halley). Під час своїх проходжень крізь Сонячну систему комета залишає після себе мікроскопічні частинки пилу та уламки. Коли наша планета стикається з цими частинками, вони згорають у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю приблизно 66 км/с, утворюючи яскраві світлові спалахи.

Свою назву потік отримав від сузір’я Оріона — саме з його напрямку, поблизу зорі Бетельгейзе, здається, «вилітають» метеори. Наступного разу комета Галлея повернеться до внутрішньої частини Сонячної системи у 2061 році, але її частинки продовжують дарувати видовищні зорепади щороку.

Чим вирізняються Оріоніди

Цей потік відомий надзвичайною швидкістю метеорів. Через це вони часто залишають довгі світні шлейфи — іонізовані хвости, які видно ще кілька секунд після згорання. Іноді серед Оріонід трапляються боліди — особливо яскраві метеори, що сяють зеленими або жовтими відтінками та за яскравістю можуть зрівнятися з Венерою.

Під час піку активності небо нагадує сцену космічного феєрверку, коли десятки метеорів спалахують і згасають одна за одною.

Коли дивитися зорепад у 2025 році

Максимум Оріонід припаде на ніч із 20 на 21 жовтня. Активність потоку триватиме приблизно з 2 жовтня до 7 листопада, але саме цієї ночі можна буде побачити до 20 метеорів за годину — за умови чистого неба й відсутності міського світла.

Найкраще спостерігати після опівночі, коли сузір’я Оріон підніметься над південно-східним горизонтом. Чим вище воно буде, тим частіше з’являтимуться «падаючі зірки». У 2025 році умови сприятливі — Місяць не засвічуватиме небо, тому навіть слабкі метеори можна буде побачити неозброєним оком.

21 жовтня вважається днем найвищої активності потоку — саме тоді Земля проходить крізь найбільш щільну частину пилового шлейфу комети Галлея.

