Чи є життя на супутнику Сатурна: вчені висунули нову теорію

Супутник Сатурна Енцелад уже багато років вважається одним із найперспективніших місць для пошуку життя у Сонячній системі. Його знамениті крижані гейзери, що викидають у космос воду та органічні молекули, довгий час вважалися прямим доказом існування підземного океану. Але нові дослідження ставлять цю гіпотезу під сумнів

Радіація замість океану?

Міжнародна група вчених з’ясувала, що органічні молекули, які спостерігають у струменях Енцелада, можуть утворюватися не в глибинах океану, а на його поверхні під дією потужної радіації. Радіаційні потоки, що надходять від магнітосфери Сатурна, здатні хімічно змінювати крижаний шар, створюючи складні органічні сполуки.

«Хоча наявність органіки залишається важливим фактором у пошуку життя, наші експерименти показують, що її поява цілком можлива без участі підземного океану», — пояснила докторка Ґрейс Річардс з Istituto Nazionale di Astrofisica e Planetologia Spaziale (Італія), яка представила результати на конференції EPSC–DPS2025 у Гельсінкі.

Відкриття Cassini і нові сумніви

Ще у 2005 році місія NASA Cassini вперше зафіксувала гейзери, що вириваються з тріщин на південному полюсі супутника. А під час прольоту крізь ці струмені апарат виявив солі й велику кількість органічних речовин. Це стало сенсацією для астробіологів, адже подібні сполуки у водному середовищі можуть перетворюватися на попередники життя.

Однак досліди Річардс показали, що при відтворенні умов поверхні Енцелада (суміш води, метану, аміаку й CO₂ при -200 °C) опромінення іонами призводить до утворення ціанатів, амонію, чадного газу та навіть молекулярних «цеглинок» для амінокислот. Деякі з цих сполук уже виявлені у струменях і на поверхні супутника, що ставить під сумнів «океанічне» походження органіки.

Виклик для майбутніх місій

Ці результати не відкидають можливість існування життя на Енцеладі, але змушують науковців бути обережнішими. Ключовим завданням тепер стане вміння відрізняти сполуки, що утворилися в океані, від тих, які створила радіація.

Відповіді може дати лише нова космічна місія. Серед перспективних варіантів — спеціальний проєкт дослідження Енцелада, який нині розглядається у рамках програми ESA «Voyage 2050». Він має допомогти з’ясувати: чи є в крижаному океані супутника умови для зародження життя, чи вся «органічна інтрига» — лише хімія, що твориться на поверхні.

За матеріалами scitechdaily.com.